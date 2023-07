Luego de que la jueza Yenis Muñoz, del juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictara tres meses de prisión preventiva en contra de Carolina Tamayo, esposa de Emmanuel Reyes (El Mayor Clásico), el intérprete de música urbana habló en sus redes sociales sobre el tema y pidió a los medios "no hacer leña del árbol caído".

"Como todo saben en esta semana mi familia y yo nos hemos vistos atravesando un proceso difícil y a la vez delicado. Por esta razón quiero expresar y dejar clara mi posición ante todo esto", comenzó diciendo El Mayor en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde abundó: "Para mí la familia lo es todo, me duele y lamento profundamente lo que está atravesando mi esposa Carolina. Pase lo que pase yo siempre le daré mi apoyo, no la dejaré sola ahora ni mañana, confío en Dios en que todo saldrá bien apelando a la compresión".

El cantante de "Versace", quien se pone a la disposición para responder cualquier duda, confesó que le ha caído mal ver la falta de piedad de la prensa para con su pareja en este proceso legal, ya que considera que la joven mujer no se encuentra preparada para lo que le ha tocado enfrentar, por lo que pide respeto para ella y la familia de ambos.

"Una vez más pido respeto a los medios que difunden y desinforman días tras días al respecto. Todo lo que quieran saber yo mismo les daré todas sus respuestas si me lo solicitan, pero no quieran hacer leña del árbol caído. He visto cómo han sido despiadados con mi esposa, y si preguntan qué siento cuando veo con la crudeza que la han tratado, les diría que siento que se me desploma mi alma, porque sé que ella no está preparada para esto, ella es una mujer de su casa que nunca a estado envuelta en controversias. Hagan conmigo lo que quieran pero a ella respétenla así como a los demás miembro de su familia y de la mía", finalizó.

El exponente urbano publicó el texto junto a un video donde se ve acompañado de Carolina dando un paseo a bordo de una motocicleta.