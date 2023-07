Ante la pregunta que ha generado debate en este último mes sobre quién tiene o no talento, el productor Jessy Terrero, quien se une como jurado en la plataforma de Presidente Studios, respondió que: "Yo creo que nadie tiene ese nivel de poder".

El experimentado director de videos musicales y considerado el primer dominicano en dirigir una película de Hollywood, explicó que existen diferentes tipos de artistas, tipos de música y etapas de crecimiento en la industria, por lo que es "difícil decir este es mejor que el otro".

"En la música hay muchos diferentes tipos de artistas, vamos a decir que al mismo fanático que le gusta Daddy Yankee puede ser que no le guste Rosalía y al fanático de Rosalía puede ser que no le guste Snoop Doog. Tú no sabes la música que le gusta a una persona, entonces es difícil decir este es mejor que el otro porque a veces son diferentes categorías de música y a veces los artistas están en diferentes niveles de su crecimiento", afirmó.

"Tú puedes ver a alguien que parece que tiene 17 años que está empezando y tú ves que es como un diamante, pero todavía está muy joven o no ha encontrado su voz todavía y tu ves a alguien que tiene 22 años que tiene más años trabajando su voz y trabajando todo", agregó.

A raíz de su amor por la música y por descubrir nuevos talentos, Jessy señala como "perfecto" que le hayan presentado este proyecto, donde comienza su rol como uno de los jueces que evaluará a los participantes que llegaron a una nueva etapa de Presidente Studios, que se encuentra en la búsqueda del "mejor talento del país", el cual contará con mentoría de Arcángel y acompañamiento de un equipo de la plataforma durante un año completo.

Sobre qué cualidades debe tener un nuevo talento para llamar su atención, Jessy dijo: "Yo siempre busco el paquete entero porque a veces hay alguien que tiene una buena voz, pero no se presenta bien o alguien que se presenta bien, pero no tiene la composición de la letra. Hay diferentes cosas, pero en este caso, este programa no es para buscar un artista que tenga talento, este programa es para buscar el mejor talento del país".

En ese sentido, Jessy afirmó que ha podido ver múltiples talentos, sin embargo, no todos tiene "el paquete completo" para convertirse en una estrella, aunque no descarta que los demás puedan llegar, pero "en esta competencia estamos buscando el mejor".