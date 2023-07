Esta producción cinematográfica ha agotado las existencias de la pintura de color rosa en el mundo y ha traído de vuelta la moda Barbie, un estilo que se basa principalmente en el característico color rosa, estampados animal “print” con accesorios brillantes, dorados o transparentes y maquillaje cargado.

Barbie se presenta como un modelo a seguir para las niñas y jóvenes, animándolas a creer en sí mismas y a perseguir sus metas sin miedo.

Esta tendencia se caracteriza por la estética glamurosa, femenina y vibrante. Además de colores brillantes, estampados llamativos y los detalles adornados son algunos de los elementos clave de este estilo. Las prendas suelen ser ajustadas, resaltando la figura femenina y enfatizando una imagen de elegancia y sofisticación. Además, los accesorios desempeñan un papel fundamental, ya que complementan los conjuntos con joyas llamativas, bolsos de colores y zapatos de tacón.

Margot Robbie ha lucido toda la moda Barbie en la promoción de la película que protagoniza. En la imagen, durante su estancia en Seúl el pasado 2 de julio.EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Las pasarelas han sido testigos de la influencia de la moda Barbie en las colecciones de diseñadores reconocidos. Marcas famosas como Moschino y Christian Dior han presentado en sus desfiles prendas que rinden homenaje a la muñeca más famosa del mundo. Estos diseñadores han recreado el espíritu juvenil y divertido de Barbie, llevando la moda a un nivel completamente nuevo.

No solo en las pasarelas, sino también en las calles ha encontrado su lugar. Las “influencers” y las amantes de la moda han abrazado este estilo, integrando elementos característicos en sus atuendos diarios. Vestidos de colores pastel, faldas de tul, tops con estampados de Barbie y accesorios llamativos se han convertido en prendas básicas en los armarios de muchas personas. Ha logrado traspasar las fronteras de la infancia y ha encontrado su lugar en la moda de adultos.

Este fenómeno de la moda no se limita solo a la ropa. Los accesorios también han sido invadidos por el espíritu de Barbie. Bolsos en forma de maletas vintage, collares con colgantes de muñecas, pendientes con detalles de la figura de Barbie y diademas adornadas con lazos y la imagen de la muñeca son solo algunos ejemplos de cómo este estilo se ha infiltrado en los complementos de moda.

La estética Barbie es un recordatorio de que la moda no solo es una cuestión de prendas y accesorios, sino también de identidad y creatividad. Ya sea que se ame u odie, no se puede negar el impacto que esta tendencia ha tenido en la industria de la moda. Esta ha logrado cautivar corazones y ha encontrado su lugar en las pasarelas y en los armarios de aquellos que buscan un estilo distintivo y lleno de personalidad.

LOS ESTILISMOS DE MARGOT ROBBIE

Desde que Andrew Mukamal está detrás de cada estilismo de Margot Robbie, la actriz luce moda colorida y asociada a la película Barbie.

Durante el estreno de la película en Seúl, Margot llevó varios estilos inspirados en las muñecas Barbie de 1985.EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Durante el estreno de la película en Seúl, Margot llevó dos estilos inspirados en las muñecas Barbie de 1985. El primero era un top de brillos y una falda de tul de la firma Versace. Además, todos los tacones que ha llevado la actriz durante la promoción de la película los ha diseñado Manolo Blahnik. En el segundo su estilista se basó en una Barbie de negocios y también con un diseño de Versace, la actriz portaba un traje de chaqueta y falda lápiz, todo de color rosa. En este estilismo se pueden apreciar también todos los accesorios relacionados con la película como un teléfono móvil lleno de pedrería de la firma Judith Leiber, un bolso, sombrero y tacones.

En su paso por México, Margot lució un conjunto de Balmain que consistía en unas prendas de cuero rosas, una cadena como cinturón y accesorios de forma de estrellas metálicas. Este “look” hace referencia a la Barbie del año 1992.

Este fenómeno de la moda no se limita solo a la ropa. Los accesorios también han sido invadidos por el espíritu de Barbie.EFE/Mónica Rubalcava

Para el estreno en Los Ángeles eligió un diseño de Alta Costura firmado por Schiaparelli de la mano de Daniel Roseberry. Un diseño que, aunque no sea rosa, tiene el nombre de Barbie. La vestimenta contaba con una coleta que en la sombra se apreciaba el logo de la marca, un vestido con un final en capa de tul y unos guantes de ópera como los que llevaba la muñeca de referencia de 1994 conocida como “Solo in the spotlight”.