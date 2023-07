Una mujer es acusada de vender drogas que provocaron muerte del nieto de Robert De Niro

Una mujer de 20 años fue arrestada por cargos federales de narcóticos y está acusada de vender las drogas que provocaron la muerte del nieto de 19 años del actor Robert De Niro, dijo el viernes un funcionario policial. .

La mujer, Sofia Haley Marks, compareció ante un tribunal federal de Manhattan el viernes y accedió a permanecer tras las rejas hasta que solicite la libertad bajo fianza en una fecha posterior. Los fiscales dijeron que se opondrían a una solicitud de liberación.

Marks fue arrestado el jueves por la noche por tres cargos de distribución de narcóticos derivados de la venta de drogas a Leandro De Niro Rodríguez, dijo el funcionario policial. El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Rodríguez fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan el 2 de julio. Su madre, Drena De Niro, anunció la muerte en Instagram. Amy Gallicchio, defensora federal asistente que representó a Marks el viernes, dijo que Marks planeaba contratar a un abogado. Gallicchio se negó a comentar fuera de la corte.

El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que al menos una de las píldoras falsas de oxicodona vendidas por Marks fue “tomada por un adolescente que posteriormente murió por una supuesta sobredosis”. Rodríguez no fue identificado por su nombre en los documentos judiciales.

Williams dijo que el arresto “fue fundamental porque, como alegamos, Marks sabía que las píldoras podían matar y continuó vendiéndolas de todos modos”.

El fiscal dijo que el fentanilo era ahora la principal causa de muerte de los estadounidenses de 18 a 49 años. Se estima que 109,680 personas murieron por sobredosis de drogas en 2022, incluidas unas 75,000 por fentanilo y otros opioides sintéticos.

“Más que cáncer, accidentes automovilísticos o violencia armada. Es una crisis de aplicación de la ley y una crisis de salud pública. Y estamos haciendo todo lo posible para detenerlo”, dijo.

La causa de la muerte de Rodríguez sigue bajo investigación, dijo un portavoz de la oficina del médico forense de la ciudad.

Cuando Drena De Niro anunció la muerte de su hijo, respondió a una pregunta en su publicación escribiendo que su hijo murió después de que “alguien le vendió pastillas con fentanilo”.

Rodríguez era el hijo mayor de Drena De Niro y el artista Carlos Mare.

Al igual que su famoso abuelo, Rodríguez era un actor que había aparecido con su madre en proyectos que incluyen la nueva versión de Bradley Cooper de 2018 de "A Star is Born".

Robert De Niro dijo después de la muerte de Rodríguez que estaba "profundamente angustiado por la muerte de mi amado nieto Leo". Un representante de él no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios sobre el arresto.