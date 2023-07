Rock and roll: de la rebeldía juvenil a la solidaridad global, este 13 de julio se celebra su día

La celebración en 1985 del concierto benéfico Live Aid, que tuvo escenarios simultáneos en Londres y Filadelfia, donde actuaron algunas de las bandas de rock más importantes del momento, es el origen de la celebración cada 13 de julio del Día Mundial del Rock.

Aunque sea imposible dar una definición fija de este género musical, ya que son muchas y variadas las formas que ha tomado a lo largo de su historia, sí podemos decir que sus raíces se encuentran en la música que los esclavos africanos trajeron a los Estados Unidos donde se mezcló con los sonidos de los emigrantes europeos asentados en esas tierras.

Góspel y blues por un lado y country por el otro, son los elementos de la receta que puso a bailar a principios de los años 50 a buena parte de la juventud estadounidense para escándalo de sus mayores, alarmados por las connotaciones, a veces sexuales, de sus movimientos.

Había nacido el rock and roll, del que surgieron nuevas variantes hasta convertir, lo que en un principio fue motivo de escándalo y seña de identidad de la juventud, en una expresión de la cultura de masas.

los grandes conciertos benéficos

En el momento en el que se integra en la cultura popular y sus protagonistas se convierten en personajes públicos, seguidos y escuchados por millones de personas en todo el mundo, los grandes festivales de rock se transforman en un eficaz instrumento para lanzar mensajes y dar voz a causas silenciadas o poco conocidas para el gran público.

El primero de estos eventos fue el Concierto por Bangladesh (The Concert for Bangladesh), celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de agosto de 1971.

Su organizador, el exbeatle George Harrison, recaudó fondos para ayudar al pueblo de Bangladesh, una región limítrofe con la India en guerra con Pakistán, país del que se había declarado independiente.

Por el escenario pasaron, entre otros, Bob Dylan, Ravi Shankar, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell y Eric Clapton.

El concierto tuvo un beneficio de 250,000 dólares por la venta de entradas, mientras que la grabación sigue generando derechos de autor hoy en día.

LAS MEJORES BANDAS DE ROCK DE LA HISTORIA

Aunque como dice el refrán “sobre gustos no hay nada escrito”, son muchos los que se han atrevido a publicar su lista de las mejores bandas de la historia. En ellas sus autores dicen primar la influencia de los grupos entre el público y la huella dejada en otras formaciones musicales.

En la mayoría aparecen en primer lugar The Beatles. Tampoco faltan otros grupos británicos como The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin o The Who y los estadounidenses The Doors o The Byrds.

Esta unanimidad no se traslada a las listas de canciones que tienen mayor variedad y reflejan una mayor subjetividad. Eso sí todos los grandes grupos de rock de las listas de grandes bandas tienen algún tema entre los considerados mejores de la historia.

EL ROCK TAMBIÉN HABLA ESPAÑOL

En general el rock puede ser visto como un fenómeno anglosajón cantado en inglés. Pero, aunque podamos situar los Estados Unidos de los cincuenta como su lugar de nacimiento, el rock ha traspasado las fronteras geográficas y culturales y se ha extendido por todo el mundo.

Su carácter rebelde y contestatario ha seducido a los jóvenes de América Latina que han formado sus propias bandas y ampliado el lenguaje del rock al español.

Pioneros como los mexicanos Teen Tops. los argentinos Los Beatniks, Os Mutantes en Brasil y Los Bravos y Los Brincos en España, abrieron el camino a músicos como El Tri, Charly García o Fito Páez y a bandas como Maná, Los Fabulosos Cadillacs, Héroes del Silencio o Aterciopelados, por nombrar solo a unos pocos.

el rock ¿ha muerto?, viva el rock

Una de las preguntas que nos podemos plantear es si después de más de setenta años, el rock goza de buena salud.

La aparición de nuevos géneros musicales como el rap en Estados Unidos, o el trap y el reguetón en Latinoamérica parecen mostrar una decadencia del rock clásico. Al mismo tiempo crece el uso del español, como idioma de la música de los jóvenes en detrimento del inglés.

Pero lo que puede ser visto como mala salud también puede considerarse como una evolución de los clásicos sonidos de guitarra eléctrica que caracterizaron los orígenes de esta música en constante movimiento.

Del rock de los cincuenta al rock progresivo de los setenta, o del heavy metal al pop más edulcorado, la transformación de la música ha sido constante, empujada por los cambios sociales y culturales.

En el caso del trap o el reguetón y otras músicas de inspiración latina, su peso en las listas de éxitos está directamente relacionado con la influencia que ha ganado la comunidad hispana en los Estados Unidos y la normalización de sus aportaciones culturales.