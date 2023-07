"Creo que lo que pasó con Fausto es el ejemplo vivo de que el loco no se come lo suyo", comenzó René Brea su explicación sobre su diferencia con Fausto Mata, quien en mayo cuestionó el trabajo del productor dentro de Grupo Telemicro.

Durante una entrevista en "Politiqueando" con Manolo Ozuna y Anabell Alberto, Brea expuso que el actor está consciente de que "el cargo que yo tengo no tiene que ver ni con tramoya, ni con escenografía, ni con todo lo que él dijo ahí. Hay un departamento de operaciones".

En ese sentido, Brea contó que más tarde se reunió con las personas correspondientes y todo fue resuelto, aun "haya querido irrespetarme", pero señaló que no ha sido el único director general con el que Mata ha tenido diferencias.

Brea también aseguró que "si alguien que respeta al talento soy yo", por eso con el primero que converso a su entrada a Telemicro fue con el comediante y le planteó al idea de restructurar su espacio.

"Hicimos una reunión, todo quedó perfecto y al otro día él salió en un programa de radio acabando con todo", expresó.

Sobre si la cancelación de Samuel Mata y Manolay, ambos empleados de "Boca de Piano es un show", programa de Fausto Mata, fue motivada por el conflicto, Rene respondió: "No sé, eso no me incumbe".