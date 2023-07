A sus 27 años, Tom Holland revela que se sintió esclavizado por el alcohol

El actor de Spider-Man, Tom Holland, reveló sus problemas con el alcohol en una entrevista para el podcast "On purpose", como parte de su gira de medios para la promoción de su próxima serie, "The Crowded Room".

La estrella de 27 años explicó cómo hace seis meses está sobrio luego de solo pensar en tomar y en que no podía socializar sin una copa en la mano, especialmente siendo de Reino Unido, algo que le provocó gran preocupación.

"No me levanté y un día dije: 'voy a dejar de beber'. Solo... como muchos británicos bebí mucho en diciembre, época navideña, estaba de vacaciones, bebí mucho y siempre he podido beber mucho. Creo que saqué los genes de mi familia materna, en ese sentido, puedo beber mucho, y decidí dejarlo en enero, quería hacer un 'enero sobrio'", contó Holland.

"Solo podía pensar en tomarme una copa, solo pensaba en eso, me despertaba pensando en ello, miraba la hora cuando daban las 12 y me asusté de verdad. Pensé: 'igual me pasa algo con el alcohol'. Así que decidí castigarme de algún modo y dije: 'voy a dejarlo en febrero, voy a dejarlo dos meses. Si puedo dejarlo dos meses, entonces me demostraré a mí mismo que no tengo un problema'. Pasaron dos meses y aún me costaba mucho. Sentí que no podía ir al pub y tomar un refresco de lima. No pude salir a cenar. Estaba realmente, realmente luchando", agregó.

Finalmente, Holland confesó estar "más feliz que nunca en mi vida" y que el 1 de junio descubrió que era "lo mejor que he hecho", ya que está teniendo un mejor sueño y manejando de mejor manera las dificultado que se le presentan en el set de filmación. Además que con su experiencia ha motivado a su madre a hacer lo mismo.