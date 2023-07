El cantante urbano El Mayor Clásico concedió sus primeras declaraciones luego de recibir el alta médica tras ser herido con arma blanca durante un confuso incidente con su esposa, quien es conocida como Carolina.

A través de un audio revelado en el espacio "Alofoke Radio Show", el intérprete de "Versace" minimizó la situación y explicó que lo ocurrido "es cosa de parejas" y que tanto él como Carol se encuentran en manos de profesionales para "continuar y ser más felices que antes".

"Lo importante es que estamos en salud cien por ciento desde anoche. Después que pasó lo sucedido, de una vez me dieron de alta y me fui a mi casa. No fue nada dizque sumamente grave, estas son cosas que les pasan a las parejas porque nadie quiere tener un problema en su relación y menos en una relación tan estable como la que hemos tenido. Son cosas que pasan", expresó El Mayor.

En ese sentido, el artista agradeció a todos sus seguidores y allegados por preocuparse por su salud.

La situación se dio a conocer la madrugada de este lunes por la difusión de un video que se ha hecho viral, donde se ve a El Mayor con los ojos cerrados y acostado en la cama de un hospital mientras enfermeras intentan curar o suturar las heridas medianamente profundas que se perciben en sus brazos.