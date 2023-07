Artistas urbanos se solidarizan con El Mayor Clásico

A raíz del confuso incidente que envuelve a El Mayor Clásico, quien anoche recibió atención médica por heridas de arma blanca en su brazo, los artistas urbanos El Lápiz Conciente, Toxic Crow y La Insuperable enviaron mensajes de solidaridad para ese exponente.

"El Papá del Rap" pidió a sus millones de seguidores en Instagram una cadena de oración por la salud de El Mayor y la de su esposa, conocida como Carol.

"Buen día mi gente. Me acabo de levantar y me encuentro con esta noticia lamentable. Pedimos cadena de oración y pronta recuperación para El Mayor, también pronta recuperación para su esposa. No más violencia intrafamiliar", escribió Lápiz.

El cantante de "Fuerza de mujer" aclaró que no tiene conocimiento de cómo ocurrieron los hechos y que solo decidió mostrar empatía por su colega.

Por su lado, Toxic Crow reaccionó sorprendido ante la noticia que empezó a circular la madrugada de este lunes y aseguró que no conoce a El Mayor como alguien violento.

"Wao manito @elmayorclasico, cuanto lo siento. Tengo más de 13 años conociéndote y eres una persona con un índice de violencia muy bajo porque eres sonrisa, eres alegría, eres respetuoso y realmente me sorprendió bastante esta noticia. Espero tu pronta recuperación y que sea papá Dios que guíe esta situación tan penosa", expresó Toxic Crow.

La Insuperable, quien hizo la colaboración más importante de su carrera con El Mayor, "Ponte pa' eso", también le dedicó unas palabras en su historia de Instagram.

"C*ño, manito. Qué triste me siento por ti", dijo La Insuperable.

La situación se dio a conocer por la difusión de un video que se ha hecho viral, donde se ve al intérprete de "Versace" con los ojos cerrados y acostado en la cama de un hospital mientras enfermeras intentan curar o suturar las heridas medianamente profundas que se perciben en sus brazos.

En un comunicado, también se explica que la situación "está en manos de profesionales en temas de pareja" para "una mejor vida futura conyugal".

En ese sentido, la fuente pide a los medios de comunicación "discreción" y "no hacerse eco de especulaciones" por el bienestar de los esposos.