Madonna fue vista de paseo en Nueva York y habla de su hospitalización

Madonna habló este lunes luego de ser ingresada en UCI por infección bacteriana el mes pasado. La cantante dijo que tuvo dos pensamientos cuando despertó en el hospital y que ahora trabaja en su recuperación.

"He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida. Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira", dijo en un comunicado.

"Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a nadie", agregó.

A raíz de su estado de salud, "La reina del pop" decidió posponer el inicio de su gira The Celebration Tour para octubre, ya que en este momento está concentrada en recuperarse por completo.

Inicialmente, Madonna comenzaría el espectáculo el 15 de julio en Vancouver, pero ahora será estrenado en Europa.

TMZ también acaba de publicar una fotografía de Madonna, quien fue vista dando un paseo por su vecindario, Upper East Side, en Nueva York.