Jaden Smith, estrella del rap, ¿con un nuevo amor?

El cantante y actor, hijo de Will Smith y Jada Pinkett-Smith, acaba de presentar su diseño de un auto de la Fórmula E y ha sido visto besándose con la “influencer” Paola Locatelli.

Cuando uno piensa en la familia Smith, es probable que lo primero que se le venga a la cabeza sea Will y su polémica del pasado año durante los Óscar, o los rumores sobre su matrimonio con Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, los hijos del actor tienen sus propias carreras, y en el caso de Jaden Smith, joven rapero, que también ha trabajado como actor, hay bastante que contar ahora que cumple 25 años.

ACTOR PRECOZ, HUMANO “NORMAL”.

El mediano de la familia Smith nació el 8 de julio de 1998 en Malibú, California (Estados Unidos). Como primer hijo del matrimonio Smith-Pinkett, es hermano mayor de la cantante, modelo y actriz Willow Smith; y hermano menor de Trey Smith, hijo de Will con su anterior esposa, Sheree Zampino.

Aunque primero estudió en la New Village Leadership Academy, terminó recibiendo su educación en casa. Y es que ser hijo de dos actores de Hollywood y haber trabajado con su padre en “The Pursuit of Happyness” (2006), hizo que su infancia fuese atípica, algo que ocurre a menudo con los niños famosos o hijos de celebridades.

“La gente te trata tantísimo como si no fueras un humano normal, que empiezas a creerlo, y es como: ‘¿no soy una persona normal?’”, dijo Jaden en un artículo para Dazed, publicado en 2018.

Y es que su debut en el mundo del cine fue precoz y por todo lo alto, porque la película “The Pursuit of Happyness” fue aclamada por la crítica, le valió a Will Smith una nominación al Óscar como Mejor Actor, e hizo que Jaden fuese considerado todo una promesa futura.

Aunque antes de eso, ya había hecho un cameo en “Men in Black II” (2002), en la serie “All of Us” (2003-2004). Después, actuó en “The Day the Earth Stood Still” (2008) y ese mismo año trabajó en la serie “The Suite Life of Zack and Cody”.

ESTRELLATO Y UN ALTO EN EL CAMINO.

Jaden también protagonizó “The Karate Kid” (2010) junto a Jackie Chan y volvió a trabajar junto a su padre en “After Earth” (2013), antes de tomarse un descanso en su carrera como actor.

Según el joven Smith “el tipo de papeles que me ofrecían no era exactamente lo que estaba buscando”, o eso explicó a Usa Today cuando regresó en 2018 con la película “Skate Kitchen”.

Lo había hecho ya a la televisión en 2016 con “The Get Down”, pero la película de patinaje casaba con una de sus pasiones en la vida real. Después protagonizó junto a la actriz y modelo Cara Delevingne el filme “Life in a Year” en 2020.

Además, también ha hecho de sí mismo en “Justin Bieber: Never Say Never” (2011), “Justin Bieber: Seasons” (2020), “Impractical Jokers: The Movie” (2020) y “A Man Named Scott” (2021).

Pero, además de como actor, Jaden Smith ha emprendido otros negocios artísticos, y ha llegado a modelar para una campaña de ropa femenina de Louis Vuitton usando una falda para que “en cinco años, cuando un niño vaya a la escuela con una falda, los otros niños no se enojen ni le golpeen”, según dijo a GQ.

CARRERA MUSICAL Y PRIMEROS ROMANCES.

Pero más allá del cine y la moda, donde Jaden Smith más ha destacado es en la música, por su trayectoria como rapero, que empezó cuando en 2010 rapeó junto a Justin Bieber en la exitosa canción “Never Say Never”.

Dos años después lanzó su mixtape debut “The Cool Cafe” (2012) y posteriormente, en 2014, su segundo mixtape “CTV2”. Ese mismo año empezó a trabajar en el que sería su primer álbum de estudio.

El primer sencillo del disco, “Syre”, salió en 2016. El trabajo completo, con el mismo nombre, vio la luz en 2017. Y se dice que varias de sus canciones se inspiraron en la relación que Jaden mantuvo con la “instagrammer” Sarah Snyder de 2015 a 2017.

Desde entonces ha lanzado otro mixtape, “The Sunset Tapes: A Cool Tape Story” (2018), y otros dos álbumes, “Erys” (2019) y “CTV3: Cool Tape Vol. 3” (2020), además de haber colaborado con artistas como J. Cole, Fall Out Boy o Post Malone.

En febrero de este año publicó en su Instagram un vídeo en el que salía llorando y preocupó a sus seguidores: “Amo a mis fans, amo nuestros viajes y esta familia es nuestra fortaleza. Debería escribir algo sobre las emociones y cómo estar bien, o lo que sea, pero honestamente… Simplemente encontré este vídeo en mi teléfono”, escribió.

No obstante, también concluyó la publicación enlazando a su último videoclip, de la canción de “Still In Love”, presente en su álbum “CTV3”, por lo que tal vez este vídeo fuese una manera de promocionar el lanzamiento.

ICONO DE LAS NUEVAS GENERACIONES.

En cuanto a su vida personal, en 2018 dijo que era novio del rapero Tyler, the Creator; quien es abiertamente bisexual y una de las influencias de estilo para Jaden, pero este lo desmintió y dijo que esas afirmaciones se trataban de sarcasmo. Posteriormente, en 2022 se relacionó a Jaden Smith con la modelo Sab Zada.

Sin embargo, aunque rumores recientes relacionaban al joven Smith con la célebre cantante de K-Pop Lisa, de la banda BLACKPINK, tras haber sido vistos muy juntos durante un concierto en Coachella 2023 según Music Mundial; parece que los intereses del rapero están en otra artista.

Y es que el pasado 21 de junio el Daily Mail publicaba una fotografía en la que Jaden Smith comparte un beso con la “influencer” francesa Paola Locatelli después de una fiesta de Louis Vuitton en París.

Vegetariano, rupturista con los roles de género, socio de “Just Water” y embajador del “Proyecto Zambi”; Jaden Smith encarna muchos de los valores que las generaciones digitales valoran entre sus ídolos. Sin embargo, su apoyo a ciertas teorías de la conspiración y su apoyo a algunas tendencias alternativas han salpicado su trayectoria.

Por ejemplo, recientemente promovió el uso de los psicodélicos al afirmar que ofrecen “una conexión con la naturaleza tan profunda que no sabía que era posible”, en una charla con la Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos (MAPS).

Además, también ha presentado diseño para el auto de carreras de la Fórmula E (monoplazas eléctricos), GEN3: “creo que todos debemos retribuir al mundo y crear nuestro propio futuro sostenible”, dijo en el Southwire Portland E-Prix. Y, de momento, falta ver qué más proyectos le deparan a partir de su 25 cumpleaños.