Harry Styles se convierte en otra de las víctimas de los objetos que lanzan los fanáticos

El cantante y compositor británico Harry Styles recibió un golpe en el ojo durante su concierto de este sábado en Venecia y se convirtió en el último artista en ser víctima de una acción que se ha puesto de moda en la que los fanáticos lanzan objetos al escenario, específicamente en dirección al artista.

El exintegrante de One Direction fue visto, en un video difundido en redes sociales, tapando sus ojos con una de sus manos y haciendo un gesto de dolor mientras se inclinaba después de ser impactado por un objeto que voló desde la multitud.

Al parecer, el intérprete de "As it was" salió del escenario, aunque se desconoce si regresó o ya había terminado su actuación.

Anteriormente, Rosalía, Rauw Alejandro, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Ava Max también han sufrido lesiones en el escenario por parte de sus fanáticos.

Incluso, alguien le arrojó una bolsa plástica con cenizas humanas a Pink, quien sorprendida la tomó y la puso a un lado de la tarima.

La semana pasada, Adele hizo una pausa en su último espectáculo en Las Vegas y se quejó sobre la situación: "¿Has notado cómo es la gente, olvidándose de la maldita etiqueta del programa en este momento? Gente tirando m*erda en el escenario, ¿los has visto?".

"Te reto. Atrévete a tirarme algo y te mataré", bromeó con una pistola de ropa en sus manos, la cual disparó hacia la multitud.