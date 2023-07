Los comunicadores Isaura Taveras y Enrique Quailey protagonizaron una fuerte discusión durante el segmento "El Debate" del programa radial "El Mañanero", donde todos los panelistas presentes intercambiaron opiniones con relación a si Anuel AA había publicado una fotografía con otra mujer apropósito del cumpleaños de Yailin la más viral.

Quailey aseguró que "a uno le han montado presión y uno ha montado presión. Hay una realidad, el ser humano por esencia tiene cierto grado de egoísmo", declaraciones que fueron refutadas por Taveras, a quien su compañero llamó "Cristo del Corcovado", una estatua que representa a Jesús de Nazaret, con los brazos abiertos, ubicada en la ciudad de Río de Janeiro Brasil.

"Es que a Isaura nunca le ha pasado nada", continuó Quailey. A lo que la exreina de belleza respondió: "Lo que pasa es que quien controla su boca, controla su vida y tú no controla tu boca, yo sí controlo la mía".

"Yo aquí digo lo que yo puedo decir porque mi vida privada es mi vida privada", agregó Taveras.

Entre los dimes y diretes, Quailey advirtió que no confunda su caballerosidad. Mientras que sobre la reacción de su colega, Taveras aseguró que "le toqué la llaga".

Por otro lado, Ivonne Peralta también se sintió aludida dentro de la discusión, ya que Taveras mencionó su nombre a otro episodio donde Quailey la mandó hacer silencio.

"Es que yo no mencioné a Ivonne en detrimento de Ivonne, todo lo contrario. Él la mandó a callar en una oportunidad, lo cual a mí me pareció muy desatinado, lo que hice ahora fue recordarle que la mandó a callar a ella, pero que a mí no", explicó Taveras.

Hasta el momento, los radioescuchas y usuarios de YouTube han aplaudido a Quailey y han condenado la acción de Taveras, a quien han catalogado de arrogante y de fingir una vida perfecta.