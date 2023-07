Con una fotografía de la primera vez que pudo tener contacto físico con sus tres hijos y Natti Natasha desde su apresamiento, Raphy Pina compartió un mensaje para celebrar su cumpleaños número 45.

En la misma publicación de la imagen donde aparece vestido de recluso, el productor musical agradeció a los que le han enviado cartas y prometió seguir "con los guantes puestos" para que su próximo aniversario sea fuera de prisión.

"45 añitos y esta gente lo que han hecho conmigo es ponerme más joven pa cuando salga seguir agrandando la manada", inició Pina sobre sus intenciones de tener más hijos.

"Gracias Dios, a mis familiares, amigos, colegas, que siempre me envían cartas de apoyo sin importar el pasado; a los familiares cibernéticos que me mantienen activo, en fin a todos. Gracias por el cariño, respaldo y fe ante todo este proceso in... bueno, ya estuviera cumplido, pero nada seguimos con los guantes puestos que el próximo si lo celebraremos en grande", expresó.

"Los amo y esta son las caras de las personas que me motivan día a día a seguir con el animo en alta esté donde esté. No Todos los Presos son Malos, más malos son los que condenan a todo lo que le rodea sin darse cuenta que pasarán una vida en prisión mental. Nos vemos pronto bendiciones", finalizó.