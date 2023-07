Eduardo Verástegui detuvo entrevista para orar por Jorge Ramos, quien no cree en Dios

Como parte de una gira de medios para promocionar su película 'Sound of freedom', el actor Eduardo Verástegui fue entrevistado en el programa de Univisión "Al punto" por el periodista Jorge Ramos, quien le preguntó al galán de telenovelas por su posible candidatura a la presidencia de México.

"¿Cuando sabremos si te lanzas o no como candidato presidencial?", le preguntó Ramos. A lo que Verástegui respondió: "Mira, subí un tuit hace unos días, invitando a la gente, al pueblo de Dios... Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho".

"Soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo", aclaró el comunicador.

En ese momento, sin dar explicaciones, el intérprete de 49 años, quien practica el catolicismo desde joven, comenzó a orar para que Ramos tenga su misma fe.

"Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén", dijo Verástegui en su oración.

Luego de que el invitado a su espacio televisivo terminara la plegaria religiosa, Ramos afirmó: "Te lo agradezco y lo respeto totalmente, pero esa certeza, esa fe no la tengo Eduardo".

En 2012, las declaraciones de Verástegui sobre su abstinencia sexual recorrieron el mundo tras confesarse en Agencia México que tomó la decisión en 2002 por una promesa de castidad.

"Ya son 10 años desde que hice la promesa de vivir en castidad y es la década en que más he producido, con cosas que de alguna manera han ayudado a otras personas. Han sido los años más felices de mi vida, en los que más paz, alegría y armonía he tenido y donde más cosas positivas han pasado en mi familia", reveló en ese entonces.

Hace casi dos años, en "Ventaneando", el actor confirmó sus 17 años de celibato.