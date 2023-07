Pamela Villanueva Peña "La Roja" y su hija Chellmy de siete años de (@rieconmigoahora) han llevado, risas y sana diversión a un millón 600 mil seguidores en Instagram y YouTube, en facebook con 1.4 millones con contenido de humor y de canciones para toda la familia.

"Pa' La Playa” es el sexto tema musical de este dúo que se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Este tema está dedicado al caluroso verano con un concepto de diversión desde la playa de Juan Dolio donde sus protagonistas muestran la riqueza en colores de nuestro Caribe y la gracia en su coreografía retratando el vínculo único entre madre e hija. El video musical estuvo bajo la producción de “La Roja” y de aflacámara, la producción musical fue realizada por Dj. Jouga.

Su primera canción compartida en las plataformas digitales hasta este momento ha alcanzado "Hoy no se come arroz con huevo" casi 9.2 millones de reproducciones y su segundo sencillo "Ay papi no" con 41 millones de reproducciones. Desde que La Roja y Chellmy iniciaron en la plataforma su propósito ha sido crear contenido limpio que inspire que sirva de referencia a los demás y los anime.

Sobre “La Roja”:

Pamela Villanueva Peña mejor conocida como “La Roja” es una actriz, escritora, cantante y guionista de múltiples temas musicales y cortos que en colaboración con su hija Chellmy “Ay Papi No” una de sus obras más populares, entre otros audiovisuales de su autoría.

A través de “Rieconmigoahora” cuyo nombre apuesta a la unión en la familia llevando diversión y humor sano para todos.