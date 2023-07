Como muchos otros artistas y personalidades, Tito El Bambino no se pudo resistir a hablar durante una entrevista del tema del que todos hablan: Yailin la más viral.

En el canal de Chente Ydrach, "El Patrón" explicó que la dominicana no tiene la culpa de presentarse en un escenario como el United Palace y de tener la notoriedad que hoy ostenta, pues solo intenta lograr sus sueños.

"A mí me da mucha pena, ¿tú sabes por qué me da mucha pena? Porque ella no tiene culpa, no la conozco, no sé quien es, pero ¿sabes qué? Me da mucha pena porque ella no tiene culpa y toda persona tiene un sueño, ella no es mala, ella está intentando buscar sus sueños. Malo es el que le dice 'haz lo que estás haciendo'", expresó Tito.

El cantante puertorriqueño entiende que si Yailin se prepara en baile, canto y composición, "no vendería".

"Porque queremos música desechable, queremos payasería, queremos llamar la atención no captar la atención", continuó.

Inicialmente, el reguetonero se desahogó sobre los medios de comunicación que desinforman al público al engrandecer a artistas poniéndoles títulos que no les corresponden.

"Un fanático no puede ser el que esté llevando el mensaje para orientar a la gente a través de un micrófono porque si yo me siento aquí hablar como un fanático de Pepe, que es mi artista favorito de reggaetón, yo voy a menospreciar al otro, al otro y al otro porque para mí es Pepe", aseguró.