La cantautora y actriz, considerada nueva sensación de la música latina dominicana, Letón Pé, presentó su último sencillo “Rojo Rubí (Rompiendo La Cadera)”, que también es el título de su próximo EP, que saldrá este verano a través de Mishu Music. Según la cantante, este track la llevó a ser atrevida con su música y darle un enfoque diferente a lo que había grabado anteriormente.

“Rojo Rubí” marca la primera colaboración entre Letón Pé y el productor ganador del Grammy Latino Julián Bernal (Sebastian Yatra, Elsa & Elmar). La experiencia de trabajar con un nuevo productor y desafiarse a sí misma sónicamente condujo a lo que ella describe como “una canción que regocija y que como un hechizo invoca placer, sutileza y rudeza al mismo tiempo”.

Con la ayuda de Bernal, Letón Pé pudo incorporar una mezcla de merengue con una guitarra reggae y percusión inspirada en el house para crear su propio sonido electro tropical. Inspirándose en su isla natal y rindiendo homenaje al clásico atemporal de Los Hermanos Rosario “La Dueña del Swing”, Letón Pé creó su propia fusión para producir un merengue cósmico. Ella acompaña la canción con un video musical hipnótico que destaca su baile y su fascinante sensualidad para combinar perfectamente con la letra de "Rojo Rubí".

Anoche, Letón Pé cautivó a sus fanáticos y seguidores de la industria con una presentación impresionante en el PAMM de Miami (Pérez Art Museum Miami). A continuación, se presentará en el SOB en Nueva York el 13 de julio. Compra entrada. A principios de este año, hizo su debut en SXSW como artista oficial en múltiples exhibiciones, incluido el Radio Day Stage de KEXP x El Sonido, y llegó a los 10 Latin Acts Set to Make it Big in 2023 de Rolling Stone, reforzando su estatus como la próxima estrella de pop de República Dominicana. Este verano, Letón Pé, lanzará su EP, Rojo Rubí, un trabajo que realizó con la intención de usar su lenguaje sonoro para honrar a su país natal.