Black Eyed Peas, así abre Ferrol (España) su verano más musical

Se escucha en el puerto de Ferrol (España) que Fergie "ya no está", que la famosa cantante rubia abandonó el grupo hace seis años, pero el momento más dorado de los Black Eyed Peas pervive en el imaginario colectivo de tal manera que el presente de la banda estadounidense aparece difuminado para parte del público.

Es lo de menos, la larga lista de éxitos de la formación basta para arrastrar a los curiosos y a los incondicionales, atraídos por algo que no es demasiado habitual en la ciudad, la celebración de conciertos en los que haya invitados de renombre llegados del extranjero.

El Ferrol Verán Festival ha abierto este domingo el calendario estival en la urbe naval y salta de la nostalgia de su anterior edición, con Bonnie Tyler como protagonista, a los sonidos todavía más bailables de los artífices de "I gotta feeling" o "Where is the love?".

Black Eyed Peas es referencia inexcusable en un cartel que completan una pléyade de músicos de la propia comarca, desde el saxofonista Miguel Sueiras, que recibe a los visitantes en plena apertura de puertas, o el grupo local Superglú.

Sueiras, con una dilatada trayectoria en la música y formación como docente, se empapó de fusiones de ritmos en Ibiza y brilló con sus apariciones en televisión, donde ciertas músicas no encuentran eco con facilidad si se trata de cadenas comerciales.

Apunta a Efe que para él "es una pasada" formar parte del certamen: "Antes de saber que iba a estar ya presumía de que Black Eyed Peas iban a mi ciudad, conozco a gente de Madrid que ya se había cogido la entrada".

"Es una apuesta espectacular, me enorgullece ver el cartel en mi tierra; la mezcla de artistas locales con gente de fuera, más contento no puedo estar", señala el músico, lleno de "ilusión" y que cree que Ferrol "se lo merece".

Sueiras menciona la reciente entrevista en "El Hormiguero" (Antena 3) a Javier Cámara, protagonista de la serie "Rapa", rodada en la ciudad, que la ha considerado como una de sus mejores embajadoras de los últimos años: "Estaban todos mis chats diciendo que se nos llenaba nuestro paraíso, cada vez que llevo a mis amigos flipan con Ferrol".

Detrás de la organización está el veterano Maxi López, de la productora ferrolana Run-Rum, que considera que este puede llegar a ser el concierto "más grande de la historia de Ferrol por lo que valen el montaje o el caché de los artistas".

"La industria ha cambiado mucho y Ferrol entre en la Champions League", apostilla a Efe sobre unos Black Eyed Peas que estrenan el período central del verano en la ciudad y que han fijado contadas fechas en el resto de España para las próximas semanas.

Junto al histórico Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, la comarca de Ferrol también espera de aquí al otoño platos fuertes como el Nachiños Fest, que se pasa al inicio de septiembre y que incluirá el único recital en Galicia de los británicos Crystal Fighters.

Por lo pronto, en el Ferrol Verán Festival también hay hueco para una banda de la zona, Superglú, liderada por su cantante, Sara Couce, que ha preparado "con muchísimas ganas" esta jornada especial.

"Somos unos afortunados, poder participar en un festival con este cartel es brutal; no nos dan media hora, tenemos nuestra hora para tocar", valora a Efe mientras empieza a observar al público y a interesarse por sus compañeros de evento: "Disfrutar de tu ciudad llena de gente y que cuenten con nosotros es increíble".