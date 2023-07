El Juego del Calamar: ¿Quiénes son los ocho nuevos integrantes del elenco?

En las últimas semanas Netflix ha mantenido a los fans del Juego del Calamar atentos a sus redes, revelando detalles de la segunda temporada de la serie coreana que arrazó en los ratings del servicio de streaming e hizo historia.

Recientemente, la plataforma confirmo a través de una publicación los actores que se unirían al elenco y muchos se encontraron con caras familiares dentro de la industria coreana.

Desde actores de gran trayectoria, intérpretes que ya han trabajado con Netflix y afamados idols coreanos, ¿quiénes son los ocho nuevos integrantes del reparto del Juego Del Calamar?

Park Gyu Young

Es una actriz surcoreana que ha trabajado en numerosos dramas desde el 2016. La joven de 29 años ya ha participado en proyectos de Netflix con gran número de audiencia, como "Sweet Home" e "It's ok not to be ok" y protagonizará "Celebrity", uno de los próximos dramas que lanzará la plataforma.

Jo Yuri

Es una cantante y actriz coreana que formo parte del grupo de k-pop IZ*ONE. Este sería el tercer papel que interpreta.

Lee Jinuk

Con 41 años, Jinuk es un veterano de la industria y uno de los más populares de los nuevos integrantes. Se ha destacado en series como "Sweet Home", "Voice" y "Goodbye Mr. Black".

Kang Ae Shim

La actriz surcoreana Kang Ae Shim.IMDB

La diversidad de edades es algo muy presente en la serie y parece que así se mantendrá con la incorporación de Kang Ae Shim de 60 años. Algunas de sus producciones más recientes, como “Extraordinary Attorney Woo” y “Divorce Attorney Shin”, han sido muy exitosas.

Lee David

El actor de 29 años ha estado frente a la pantalla desde muy pequeño y dio con su primer papel con tan solo 9 años. "Save Me" "Law School" y "Let´s Fight Ghosts" son algunos de sus dramas más célebres.

Choi Seung Hyun

Una de las inclusiones más sorprendentes e inesperadas ha sido la de Choi Seung Hyun, mejor conocido como T.O.P, ex-miembro del legendario grupo de pop coreano, Big Bang. El joven rapero tiene experiencia en el mundo de la televisión y el cine.

Roh Jaweon

Este actor de 29 años no cuenta con muchas producciones dentro de su repertorio, siendo "Once Upon a Small Town" el único drama del que ha formado parte antes del Juego del Calamar.

Won Ji An

La actriz de 23 años es la más pequeña del reparto. Hizo su debut actoral en el drama de Netflix "DP" ganando gran atención del público.