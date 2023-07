Desde cenizas humanas hasta celulares, ¿qué está pasando con los fanáticos de los conciertos?

Desde arrojar sostenes hasta arrojar flores, los asistentes a los conciertos han sido un poco extra durante mucho tiempo al mostrar adoración por sus queridos artistas, pero una serie reciente de artistas que han sido golpeados por proyectiles más pesados genera preocupaciones sobre la extrema cultura de los fanáticos y la seguridad.

La cantante de country Kelsea Ballerini fue la última artista en ser golpeada por un objeto volador, el miércoles por la noche en un concierto de Boise. En el momento captado en video, Ballerini está tocando su guitarra en el escenario cuando un brazalete golpea su rostro y da un paso atrás.

Ballerini, claramente tomado por sorpresa, se toma un momento antes de que se llame a un breve intermedio.

“Hola, estoy bien”, dijo más tarde en Instagram. “Alguien arrojó un brazalete, me golpeó en el ojo y me asustó más que me lastimó”.

Ashley Highfill, de 30 años, estuvo en la exhibición del Jardín Botánico de Idaho y dijo que Ballerini parecía visiblemente molesta. Highfill, que a menudo asiste a conciertos con sus amigos, dijo que se ha convertido en algo normal ver a los fanáticos arrojar objetos al escenario en los conciertos.

“Cosas así pueden ser muy peligrosas”, dijo. “Es desalentador ver que a pesar de que no hay mala intención, la gente no está pensando en las consecuencias de que estas personas están montando un espectáculo”.

Ese mismo día, la rapera Sexyy Red interrumpió su propio espectáculo cuando los fans se negaron a dejar de tirar botellas de agua al escenario.

Morgan Milardo, director gerente del Instituto de Música Popular de Berklee en Boston, dijo que algunos lugares tendrán letreros que digan "no mosh pits" o "no surfing de multitudes", pero tal vez ahora se necesiten letreros que digan explícitamente "no arrojar objetos al escenario". que se añadirá para proteger a los artistas.

“Todos los que asisten a un concierto son responsables de mantenerse a salvo unos a otros”, dijo. “Se supone que los conciertos ofrecen una comunidad donde la gente puede reunirse para compartir la magia de la música en vivo, sin tener que preocuparse de que un nugget de pollo los golpee en el ojo”.

Atrás quedaron los días de los clubes de fans en persona, pero los usuarios de las redes sociales pueden unirse a Swifties o Beyhive en cualquier momento en línea u obtener actualizaciones diarias de cuentas administradas por celebridades o dedicadas a ellas. Las redes sociales han creado un sentido más profundo de conexión y cercanía emocional para los fanáticos, dijo Laurel Williams, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Baylor College of Medicine.

Esa sensación de cercanía se manifestó en un concierto reciente en el que un fan arrojó las cenizas de su madre al escenario mientras Pink actuaba.

"¿Esta es tu mamá?" Pink le preguntó a la fan. “No sé cómo sentirme acerca de esto”.

David Schmid, un experto en cultura pop de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Buffalo, dijo que la idea de arrojar objetos al escenario se remonta históricamente a la etimología de la palabra "fan". Abreviatura de fanático, era un término originalmente asociado con la devoción religiosa. Y muchos tienden a ver a las celebridades “como si fueran dioses o al menos seres semidivinos”, dijo.

“Desde esa perspectiva, puedes leer el escenario como una especie de altar y los objetos que se lanzan al escenario como objetos devocionales”, dijo Schmid.

El papel de las redes sociales también ha cambiado la naturaleza de los elementos que se lanzan al escenario. En lugar de lanzar una nota, algunos lanzan pesados teléfonos celulares al escenario, con la esperanza de que el artista los tome y grabe un momento para ellos. En algunos casos, termina siendo un peligroso reclamo de atención.

Un hombre fue arrestado luego de arrojar un teléfono celular que golpeó a la estrella del pop Bebe Rexha en la cara el 18 de junio. Según una denuncia penal judicial, el hombre luego le dijo a un tercero que golpeó a la artista porque pensó que “sería divertido”. Después del concierto en Nueva York, Rexha compartió una foto de su ojo morado y su cara vendada en Instagram, con un pulgar hacia arriba.

“Estoy bien”, dijo en la publicación.

“Aunque el programa terminó de manera desafortunada, fue un espectáculo increíble en mi ciudad natal”, escribió en una publicación posterior.

Si bien las artistas femeninas han sido los objetivos este mes, incluida la cantante Ava Max, quien recibió una bofetada en su show de Los Ángeles, incluso los artistas masculinos como Harry Styles se han enfrentado a proyectiles más pesados que la ropa interior. En un concierto de noviembre de 2022, se pudo ver a Styles echando la cabeza hacia atrás por el dolor después de que un proyectil lo golpeara en el ojo.

Las provocaciones de los fanáticos en medio de un concierto no son necesariamente nuevas: la leyenda del rock Ozzy Osbourne mordió la cabeza de un murciélago vivo después de que un fanático se lo arrojara al escenario. Algunos fanáticos del punk pueden recordar los días en que los asistentes a los conciertos escupían a los artistas para mostrar su agradecimiento.

Pero con tal comportamiento aparentemente volviéndose más común, los lugares, los promotores y los artistas podrían buscar reforzar la seguridad.

Paul Wertheimer, fundador de Crowd Management Strategies/Crowdsafe, dijo que los artistas a menudo tienen contratos de seguridad con el promotor que enumeran qué tipo de seguridad pagará o querrá el artista en el espectáculo. Los lugares también pueden decidir limitar lo que se puede traer adentro o vender en el espacio del evento.

“Necesitas tener la seguridad adecuada para proteger al artista”, dijo Wertheimer.

Después de la oleada mortal de multitudes de Astroworld de 2021, se han cuestionado los protocolos de seguridad en los conciertos. Con los avances recientes en la tecnología de vigilancia, como el reconocimiento facial y el monitoreo de multitudes con inteligencia artificial, es posible que los fanáticos ya no puedan desvanecerse entre la multitud después de arrojar un artículo personal a su adorado artista, incluso si lo hacen en broma.