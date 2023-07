Bizarrap le pone números y no títulos a las canciones, él tiene sus argumentos

Seguro lo notaron... Bizarrap, el productor musical del momento, no le pone títulos a sus canciones, sino números. Y en lugar de canciones, temas o sencillos las denominadas sesiones. Por ejemplo con Shakira grabó la sesión #53.

El productor argentino explicó en el programa televisivo español "El Hormiguero" (Antena 3) que esta temática surgió cuando comenzó a enumerar las cancioines.

Desde entonces él siente que nombrarlas con números le da un significado, además de que sus colegas se sienten identificados y es la gente que se encarga de ponerle nombres.

"Es la gente la que le pone el nombre a las canciones mías. Fue como algo que surgió desde que yo empecé a enumerar las canciones. Y siento que también le da un significado, porque es un número solo el que tienen las personas que vienen a cantar conmigo. Es como que cada uno se siente identificado con su número", explicó en el espacio "El Hormiguero".

Al argumentar que él la titula con números, pero la gente le pone el nombre a sus canciones, poniendo como ejemplo que la de Shakira mucha gente la nombra "Pa´ tipos como tú".

Al detallar cómo fue grabar la sesión #53 con Shakira, comentó que tenía especial interés en hacer un tema con ella, por lo que le escribió: "Me la jugué, no pensaba que me fuera a responder".

Al parecer, uno de los hijos de Shakira le insistió para que hiciera una canción con Bizarrap, así que dos meses después, agosto de 2022, él viajó a España para grabar con ella.

En cinco meses que tiene el video en su canal de Youtube, “BZRP Music Sessions #53” lleva 577 millones de visualizaciones, en un tema en el que la colombiana Shakira echa sapos y culebras contra su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

La colaboración puso patas arriba las redes y conversaciones en Occidente y se veía venir después de que la artífice de éxitos como “Ciega sordomuda” y “Waka waka” felicitara en agosto pasado públicamente por Twitter al joven músico por su 24 cumpleaños: “Woww muchas gracias shak”, le agradeció él.

Al hablar de la sesión #23 dijo que "se la guardé a Paulo Londra durante tres años hasta que terminó saliendo".

Según él, cada uno de los artistas con los que graba se siente identificado con su número.

Bizarrap es el productor de música más pegada en la actualidad y esta semana tiene sus nuevas canciones en el top 3 de Spotify de España: su reciente Bizarrap Music Sessions #56 y "Baby Hello", ambas en colaboración con el exponente puertorriqueño Rauw Alejandro.

A sus 24 años, hace ya tiempo que Gonzalo Conde, alias Bizarrap, decidió colgar sus estudios de marketing para dedicarse de lleno a crear y producir música.

Hoy, su estilo es ya inconfundible, y después del tema con Shakira gran parte supo de él.

sus orígenes

Criado en Ramos Mejía, ciudad al oeste de Buenos Aires, e hijo de un contable y una licenciada en Letras, este joven tímido, inseparable de su gorra y gafas de sol, aprendió solo, en su cuarto, a elaborar con la computadora un sonido electrónico que es ya un sello propio y que le ha llevado, en los últimos años, a cosechar un buen puñado de éxitos.

“En mi casa hubo siempre música y a mí me gustaba mucho el rap y la música electrónica, y directamente me descargué el software para producir y empecé a aprender solo, básicamente”, declaró a Forbes hace apenas cuatro meses.

Ya entonces su nombre daba la vuelta al mundo como artífice, junto al español Quevedo, de la “BZRP Music Sessions #52”, conocida extraoficialmente como “Quédate”, una de las canciones más exitosas de 2022, que, según reconoció el propio Bizarrap -también conocido como BZRP-, fue compuesta en un solo día.

Las “BZRP Music Sessions” son los temas que compone y graba junto a los artistas con los que colabora, y que después sube en videos a YouTube, en los que se ve al cantante interpretando la canción y a él, de fondo, manejando la parte musical en su computadora.

Por sus manos han pasado algunos de los más destacados cantantes de música urbana o fusión. Desde su compatriota Nicki Nicole, con cuyo tema en común, la ‘sesión 13’, reconoce que empezó a generar su identidad como productor, a la también argentina Nathy Peluso, con la ‘sesión 46’, que asegura es con la que consagró definitivamente su estilo.

Pero también se dio la mano con el argentino Paulo Londra (sesión 23) o los puertorriqueños Nicky Jam (41) y Residente (49) y Rauw Alejandro (56).

“Yo trato de colaborar con los artistas en el momento que creo que es el indicado. Y generalmente soy yo el que los contacta. Yo me contacto por Instagram, generalmente, les mando un mensaje, les digo si quieren colaborar y nos juntamos”, reveló a Billboard hace varios meses.

“Me involucro más en la estructura de la canción que en la letra. Yo nunca le voy a decir a un artista que no puede decir algo”, remarcó.

COMO LA ESPUMA

Fue a los 13 años cuando, como pasatiempo, empezó a producir canciones: “Bizarrap está muy relacionado con el ‘freestyle’, con la batalla de rap, la improvisación. Así surge”, explicó al canal TN en 2022, año en que llevó a cabo una gira de 100 días por Europa.

“Cuando era muy chiquito hacíamos ‘freestyle’ con mis amigos, pero después me fui más por la parte de producción. Y nada, empecé haciendo ‘remix’, primero de batallas de rap que se hacían en las plazas (…) y después de canciones de artistas argentinos principalmente, y dos años después se me ocurrió lo de las ‘Music Sessions'”, agregó a Billboard.

En 2017 la cosa empezó más en serio. El 22 de abril de ese año subió su primer video -un remix de “No vendo trap”, del argentino Duki- a su canal de YouTube, que hoy tiene más de 17 millones de suscriptores.

Y en noviembre de 2018 arrancó con las “BZRP Freestyle Session #1”, antecedente -en versión más rapera- de sus ya populares “Music Sessions”, cuyo debut fue en febrero de 2019 con el cantante de trap belga argentino Bhavi.