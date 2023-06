En una llamada histórica al programa "El Mismo Golpe", el comunicador Luisín Jiménez rememoró la vez, hace 18 años, que desafió al actor Vin Diesel en un incidente que involucró a una novia del ya fallecido político Juancito Sport.

Luisín relató en el programa radial "El Mismo Golpe", conducido por Jochy Santos, que todo empezó cuando esa noche de 2005 "yo andaba para la discoteca Praia con Vladimir Mencía y el difunto Juancito Sport".

Según su confesión, el actor Vin Diesel "se enamora de una jovencita que está en la discoteca, que en ese momento era novia de Juancito Sport".

La joven parece que estaba disgustada con Juancito y estaban en mesas diferentes, afirmó Luisín.

"La joven ve que Vin Diesel la asedia y ella se siente como incómoda porque ella dice que quiere como un autógrafo de él, pero no como que él la asedie, él como que malinterpretó la actitud que ella tuvo frente al artista, él la malinterpretó como que el interés era como hombre", relató.

Sobre ese instante rememora: "¿Qué pasa? Que él le dice a la jovencita que se fueran juntos (no quiso decir su nombre, porque en la actualidad tiene su familia, aunque esos amores eran público en el momento)".

Vin Diesel, según el comunicador dominicano, le dice a la jovencita: -vámonos, y la tipa le dice: -pero yo no me quiero ir.

Uno que anda con el actor de "Rápido y furioso" la toma de la mano y le dice: -vámonos, como que medio la hala, la muchachita dice: -Luisín, no dejes que (me lleven).

En ese momento, 2005, Juancito Sport era diputado "y no quería problemas ni escándalo público y el pleito me lo cojo yo", narró Luisín.

Entonces Luisín persigue al actor "y lo manoteo", pero en realidad no pudo hacer nada porque "Vin Diesel andaba con dos tígueres, cuando eso pasó esos tígueres yo te digo una cosa: son seguridad profesional, el tipo pudo haberme partío, pero me agarró las manos como si fuera las manos de un niño de tres meses. Me la puso en su sitio y me miró como quien dice: -eso no se hace".

Ya de salida, "estoy quieto porque ya la muchacha no se va con él, pero los amigos me acusan de que mi novia se ha enamorado de él, y la gente no sabe que esa no es mi novia, es que yo estoy intercediendo por un amigo (Juancito Sport) que después no fue mi amigo (jajajaja)".

El pleito se complicó porque un muchacho rompe una botella "y va para arriba de Vin Diesel", pero fue detenido por sus cuidadores.

"El mismo seguridad le quita el caco de botella como si fuera un niño, pero no lo agrede, son seguridad experto porque sabe que si le dan un trompón a Vin Diesel lo demandan", manifestó.

En ese instante el pleito fue atizado por Vladimir Mencía que decía: -saca el arma de fuego...

Un oficial apareció en la escena y calmó la situación: "Desde que yo vi uno que tenía más rango que yo me salí, porque hay rangos que quitan jumos".

Al otro día, Leonel Fernández, presidente del país en ese momento, lo mandó a buscar, lo recibió en la sede de Funglode, para que le explicara lo sucedido.

"Cogí para allá y le expliqué parte del problema, no le hablé mentira, pero no se lo conté to`", aseguró.

Valentino Morales, según Luisín, fue que dijo públicamente que la novia del comunicador "se había enamorado de Vin Diesel y que yo quería pelear. Ahí es que yo voy al Show del Mediodía con mi esposa" a aclarar el caso.

"Mi esposa dice que esa niña es amiga de la familia y que era novia de un amigo de él. Eso lo agradecí mucho, le agradezco a mi esposa los tres hijos y esa actitud" de defensa, sostuvo.

Al final el impasse no pasó a mayores y quedó en la historia de la farándula dominicana, que el miércoles fue recordada en el progra radial "El Mismo Golpe", que se tranmite por Zol FM.

Video Histórica llamada de Luisin Jiménez en El Mismo Golpe con Jochy



EL CONFLICTO DE HACE MÁS DE DOS DÉCADAS

En otro tema relacionado, la conversación entre Luisín y Jochy resultó ser histórica porque es evidente que entre ellos hay una frialdad en la relación desde hace más de dos décadas.

Jochy Santos tomó la iniciativa de llamar a Luisín Jimenez luego de que en el programa "El Mismo Golpe" el miércoles se hablara de que él desafió a Vin Diesel en la discoteca Praia.

Para comprobarlo y que dé las explicaciones se procedió a llamarlo.

"Pero ¿y por qué tú te has tardado tanto para llamarme?", le preguntó Luisín a Jochy en el aire.

Entonces Irving Alberti, otro de los protagonistas de aquel día en que se separaron en la emisora Rumba FM, se lo atribuyó (la conexión entre ellos), y el elenco se lo tomó a broma, procediendo Luisín a explicar la situación sucedida con Vin Diesel.

Sobre aquella dolorosa separación de "Botando el Golpe", que aconteció finalizando la década de los 90 se recuerda que Jochy Santos abandonó la estación Rumba 98.5 FM, atendiendo a una oferta del desaparecido banco Baninter para que forme tienda aparte en la emisora Zol 106.5 FM (como sucedió).

La fricción que se dio entre el elenco que componía Luisín Jiménez, Raymundo Ortiz, Irving Alberti y Jochy Santos tuvo un impacto en los oyentes que lo habían convertido en el “toque de queda” de las tardes.

Para la época, Baninter tenía una agresiva inversión en los medios de comunicación, a la que llamaron la danza de los millones, y Jochy Santos bailó a todo dar.

Es así como inicia de nuevo con su programa “El mismo golpe con Jochy”. Mientras, Luisín y un equipo continuaron con el espacio por unos años por Rumba FM, pero la relación de amistad entre ellos no se recompuso nunca. Talvez la llamada del miércoles subsane para siempre esta amarga temporada de frialdad y se restablezca una amistad que no amerita otro golpe.