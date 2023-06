Waddys Jáquez trabaja en otro musical histórico “Los héroes de la Restauración”

Parece que los temas históricos que atañen a República Dominicana seguirán inspirando a Waddys Jáquez ya que está trabajando en un musical sobre “Los Héroes de la Restauración”, pero el tiempo ha escaseado debido a los múltiples compromisos, no ha podido concluir con los procesos.

A un año del estreno del aclamado musical “Mariposas de acero”, Jáquez regresa a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, desde este jueves hasta el domingo dos de julio.

Un musical netamente dominicano, que recrea la vida de las hermanas Mirabal, que tuvo una excelente acogida y fue galardonado con importantes premiaciones.

Para Jáquez este regreso a escena es como si fuera iniciar de nuevo, pues el éxito no ha obnubilado a Jáquez quien para esta nueva entrega es como si fuera a empezar desde cero.

“Una de mis técnicas como artista, posiblemente para motivarme, es aplicar la teoría de empezar de cero, es decir, cuando retomo un proyecto no me concentro tanto en el éxito anterior, el aplauso anterior, las buenas críticas o en los premios, sino en la idea de que debo estar a la altura de las expectativas, eso me hace aterrizar y no confiarse ni permitir que mis actores se confíen”, confiesa.

Costo

Escena del musical "Mariposas de acero"LD

Producir teatro musical en el país es altamente costoso. En el caso de “Mariposas de acero” una producción netamente original, obviamente necesita mucho más recursos.

“ La inversión de estos musicales es bastante alta y más si es original como es el caso de Mariposas de Acero, porque debes pagar desde los arreglos musicales hasta las coreografías originales y a eso se suma diseño de escenografía, diseño de proyecciones en fin son varios millones”.

En cuanto al tiempo que lleva montar un musical de esta naturaleza, si se trabaja con un elenco de profesionales en el área esto puede que dure dos meses, un mes solo para el estudio de los personajes y el montaje de las voces y el segundo mes para todo lo que tiene que ver con coreografías y movimiento escénico.

La música del musical

“Mariposas de acero” fue una producción concebida, especialmente, para que los jóvenes se interesan en conocer la historias de las heroínas dominicanas. Precisamente, quizás, ha sido razón de peso para que los ritmos urbanos predominaran en el musical, dando poco espacio a otros como el danzón y el merengue, ritmos de moda y bailados por el tirano Rafael Leónidas Trujillo.

Sobre el particular el Jáquez expuso: “Para nosotros trabajar con ritmos urbanos y con toda esta movida de música que está dominando el mundo y la generación actual es muy importante porque es nuestra manera de conectar con ellos y de llevar esta historia de modo que se quede en su subconsciente y ahí permanezca”.

“En Mariposas de Acero hicimos una recopilación de ritmos, entre ellos algunos que eran clásicos de la tiranía y del tirano como es el caso del danzón. Recordemos en la historia, el momento en el cual Trujillo baila con Minerva la orquesta está tocando el tema "Era gloriosa", un tema escrito especialmente para el Tirano.

En cuanto al merengue, precisamente nosotros reservamos ese ritmo bandera, para el gran final. Durante el tema: "La revolución de Las Mariposas".

La música se transforma en Merengue mientras ellos cantan: "El pueblo se sacude y se levanta ¡Ay ombe! Este detalle fue puesto allí totalmente a propósito, porque queremos dejarlo en la conciencia de todos los que vean este musical alrededor del mundo”.