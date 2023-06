El actor de una de las telenovelas estadounidenses más largas, Nicolas Coster, muere a los 89 años

El actor Nicolas Coster, conocido por su participación en una de las telenovelas más largas de la televisión estadounidense, "Santa Bárbara", murió a los 89 años por complicaciones provocadas por el cáncer que padecía.

La lamentable noticia la dio a conocer su hija, Dinneen Coster, a través de un comunicado publicado en la página de Facebook del legendario intérprete, quien también formó parte de series como "Another world" ("Otro mundo") y "Todos mis hijos" ("All My Children").

De 1984 a 1988, Nicolas encarnó a Lionel Lockridge en "Santa Bárbara", que contó con 2137 episodios.

En 2021, publicó sus memorias en su libro Another Whole Afternoon.

"Con gran tristeza estoy publicando esto en la página de libros de mi padre. Nicolas Coster falleció esta noche en un hospital en Florida. Por favor, recuérdalo como un gran artista. ¡Era un actor de actor! Siempre estaré inspirado por él y sé lo afortunado que soy de tener un gran padre. Descansa en paz", escribió Dinneen.