La Academia de Hollywood extiende su membresía a Talylor Swift y a más de 300 artistas

La Academia de Hollywood extendió este miércoles la invitación a 398 artistas y ejecutivos de la industria cinematográfica para formar parte de su membresía, entre ellos la cantante Taylor Swift y el actor Austin Butler.

"La Academia se enorgullece de acoger a estos artistas y profesionales entre sus miembros. Representan un talento mundial extraordinario en todas las disciplinas cinematográficas", declararon Bill Kramer, director General de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la institución en un comunicado.

El 40 % de los invitados son mujeres, el 34 % del total pertenece a comunidades étnicas o raciales infrarrepresentadas y el 52 % son originarios de 50 países y territorios fuera de Estados Unidos.

Esto refleja algunos de los esfuerzos que la Academia lleva a cabo para lograr una mayor inclusión y cumplir con sus objetivos de diversidad aprendidos de la campaña #OscarsSoWhite, que se viralizó en 2015 y que buscaba visibilizar la falta de paridad y diversidad en la celebración.

El grupo incluye a 76 nominados al Óscar y 22 ganadores, entre los que se destacan los actores de "Everything Everywhere All at Once", Stephanie Hsu y Ke Huy Quan, y a los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cuyo filme se coronó como la favorita de la última edición al recibir siete estatuillas.

Asimismo, otras celebridades invitadas que brillaron por su talento en los Óscar 2023 y que ahora son tomadas en cuenta por la Academia son Kerry Condon, actriz de "The Banshees of Inisherin"; Butler, con su interpretación del astro del rock and roll en la cinta "Elvis"; Paul Mescal, de "Aftersun", o Ram Charan, en la cinta india "RRR".

Aunque este año Swift estuvo cerca de la nominación al Óscar con su tema "Carolina", de la cinta "Where the Crawdads Sing", la cantante nunca ha sido nominada a los reputados premios.

No obstante, ha formado parte de filmes como "Cats", incursionó como directora de un cortometraje en 2021 y se alista para dirigir su primer largometraje.

Otros de los invitados son el músico David Byrne, James Friend, fotógrafo de "All the Quiet on the Western Front", el actor Raúl Castillo, de "The Inspection", y Rosa Salazar, de “Alita: Battle Angel”.