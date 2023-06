Maluma ha confesado en varias entrevistas que hasta le rogó a Madonna para que asistiera en su concierto en Medellín, pero lo que contó anoche en "El Hormiguero" nadie lo imaginaba. Y es que la artista estadounidense le canceló ocho días antes por compromisos familiares y la única forma era "que vaya entrada por salida": ensayar, hacer el concierto e irse inmediatamente.

En ese sentido, el cantante de "Sobrio" tuvo que hospedar a Madonna junto a 27 personas de su equipo en su casa para que pudiera participar en su espectáculo del 1 de mayo de 2022, "Medallo en el mapa", que ha considerado como el mejor concierto de su vida, pero la estadía de "La reina del pop" se complicó cuando "se quemó la planta de luz de la casa por exceso de luz".

"En algún momento pudo haber sido el mejor o el peor concierto de mi vida. Que cosa tan difícil, yo la amo y ella es mi amiga, pero al final del día tener una superestrella de esta magnitud en mi casa porque ella se quedó en mi casa...", explicó Maluma.

"Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque era todo su equipo de trabajo, 27 personas", añadió.

"De un momento a otro se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a los gritos: '¡Juan Luis, tu casa no tiene energía. ¿Qué carajos voy a hacer!'", continuó.

Finalmente, el reguetonero colombiano aseguró que le pidió a su asistente que se encargara y pusieron otras plantas eléctricas, "pero todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia".