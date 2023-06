Honran a Busta Rhymes y rinden homenaje a Takeoff y Tina Turner durante los Premios BET 2023

Los Premios BET 2023 celebraron los 50 años del hip-hop con tributos a las primeras voces del género, leyendas tardías y nuevos talentos durante un espectáculo repleto de presentaciones espectaculares que siempre se sintió como una fiesta.

La mayor sorpresa del domingo llegó cuando Quavo y Offset, los miembros sobrevivientes de Migos, interpretaron “Bad and Boujee” frente a una imagen de Takeoff, quien murió en un tiroteo en noviembre.

“Apuesta, hazlo por Take”, gritó el dúo cerca del comienzo de su presentación, mientras su telón de fondo cambiaba de la imagen de un transbordador espacial a una de Takeoff apuntando en el aire.

A lo largo del espectáculo, ya sea Tupac, Notorious BIG, Biz Markie o Pop Smoke, los artistas y el maestro de ceremonias Kid Capri rindieron homenaje a las estrellas fallecidas del hip-hop, a menudo destacando rápidamente una muestra de sus éxitos más conocidos. En un espectáculo donde hubo pocos premios, Capri y BET mantuvieron el énfasis en la música.

Busta Rhymes se llevó a casa el mayor honor de la noche, el premio Lifetime Achievement Award, que le entregó Swizz Beatz. El rapero, productor y figura pionera del hip-hop nominado 12 veces al premio Grammy es ampliamente considerado como uno de los grandes MC, con siete éxitos Top 10 Billboard Hot 100 a su nombre.

Diddy, Janet Jackson, Chuck D, Missy Elliot, Pharrell Williams y Mariah Carey grabaron un video tributo a Rhymes.

“Está bien, voy a usarlo en mi manga. Quiero llorar”, Rhymes comenzó su discurso, mientras sus ojos comenzaban a llorar. Habló sobre sus seis hijos, cómo lo echaron de su grupo de hip-hop Leaders of the New School y cómo aprendió a reconstruir yendo a los estudios, compartiendo un cigarro con quienquiera que estuviera en el estudio y "preparando rápidamente una barra de 16". verso. … Por defecto, fui pionero en la función”, dijo. “Mucha de la grandeza de nuestra gente en nuestra cultura es por defecto. Porque es solo una magia que tenemos”.

Siguió un enérgico tributo a Rhymes: el MC se asoció con Spliff Star para "Ante Up Remix", "Scenario", "Look At Me Now", "I Know What You Want", antes de que una larga lista de A-listers interviniera. : Scar Lip con “This Is New York”, Coi Leray con “Players”, BIA con “Beach Ball”, entre ellos. A mitad de la actuación, Rhymes cambió de marcha para celebrar el dancehall junto a Dexta Daps "Shabba Madda Pot", Spice, "So Mi Like It", Skillibeng, "Whap Whap" y "A Who Seh Me Dun (Wait Deh Man)" de CuttyRanks. .”

A lo largo del espectáculo, los héroes del hip-hop de la vieja escuela y las estrellas modernas se mezclaron en el escenario, interpretando pistas que celebraban las ciudades e innovaciones más influyentes del rap. Para Miami, Trick Daddy y Trina tocaron "Nann" y Uncle Luke interpretó "I Wanna Rock (Doo Doo Brown)". Para Atlanta, Jeezy interpretó "They Know", TI golpeó "24's" y Master P hizo "No Limit Soldiers" en "Make 'Em Say Ugh". Y para la influencia del reggae del hip-hop, los jamaicanos Doug E. Fresh y Lil 'Vicious hicieron una versión acapella de "Freaks", Mad Lion interpretó "Take It Easy" y PATRA clavó "Romantic Call".

Capri hizo girar parte de "Hail Marry" de Tupac para provocar un curso intensivo de rap de la costa oeste: "Regulate" de Warren G, "You Can't Play With My Yo-Yo" de Yo-Yo, "Rack City" de Tyga y E- 40's "Dime cuándo ir".

Una oda al trap comenzó con Capri tocando "Dior" del difunto Pop Smoke, antes de que Chief Keef clavara "Faneto" y Ying Yang Twins hicieran "Wait (The Whisper Song").