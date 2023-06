Con su éxito de 1990 "El apagón", Yuri terminó anoche su presentación en el Teatro Nacional, contra todo pronóstico, cuando se preveían que tormentas se acercaran al país.

La cantante salió a escena a las 9:06 de la noche y mientras afuera llovía, en el auditorio agradeció que el público asistiera al espectáculo de su "Tour Euforia" que se extendió por un poco más de dos horas.

"Es un placer estar con todos ustedes. Qué rico que se dieron cita, qué rico que creyeron en nosotros, qué rico que no pegaron como se dice en México, no sé como se dice aquí, que no hicieron caso... que no hicieron caso de que el huracán y el huracán...el huracán no llegó, pero el apagó sí va a llegar", expresó Yuri.

Además de su potente voz, su chispeante personalidad y sus impecables pasos de baile junto a seis bailarines, la artista mexicana sorprendió a los presentes al sacarle más de una carcajada con su gran sentido del humor.

Acompañada por una banda, Yuri también interpretó temas que con solo 17 años la llevaron a alcanzar la internalización y que marcaron la década de los 80 y 90 como "Maldita primavera", "Déjala", "¿Qué te pasa?", "Dame un beso", "Detrás de mi ventana" y "Este es mi chico". Además de "Ya no vives en mí", la que en forma de broma dedicó a Gerard Piqué, y de "Llorar", la ranchera que cantó a dúo con Lucero, a quien presentaron a través de un video en pantalla.

Un espectáculo completo es lo que ha organizado Yuri, su equipo de trabajo y la producción del show en el país con César Suárez Pizzano a la cabeza.

Para "Tour Euforia", que también llegó el viernes al Gran Teatro del Cibao en Santiago de los Caballeros, Yuri preparó un despliegue de modernidad con elementos visuales como sus vestuarios llenos de cristales confeccionados por la diseñadora dominicana Giannina Azar.

En ese tenor, la galardonada intérprete ha optado por añadir sonidos de reggaetón y mezclar pistas de ese género musical con algunas de sus creaciones.