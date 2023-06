Las guerras rusas: Miradas desde el cine

Como país con una larga tradición en el arte de la estrategia y el combate, la historia de Rusia ha inspirado muchas historias de guerra y, en consecuencia, películas de guerra rusas.

Los mitos y leyendas de personajes poderosos han sido escritos con tinta, dibujados a lápiz o filmados en una película.

Ucrania solía ser parte de Rusia en la época de la Unión Soviética, y después de muchas luchas por parte de su gente, logró la independencia en 1991.

Sin embargo, Come and See, de Elem Klimov. es una de las mejores películas dramáticas de la historia. Se rodó para celebrar el cuadragésimo aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo que soportar varios años de censura por parte del gobierno soviético.

En Come and See narra, a través de un niño llamado Flyora Gaishun (Alekséi Krávchenko), el asesinato sistemático de los habitantes de las aldeas bielorrusas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se rodó la película, Kravchenko tenía catorce años y era su papel debut.

En 1943, durante la ocupación nazi alemana de Bielorrusia, este niño 13 años buscó desesperadamente en los campos de batalla un rifle para llevárselo a los partisanos soviéticos para que lo aceptaran en sus filas. Este niño se endurecerá progresivamente al enfrentarse a los horrores de esta guerra: la matanza sistemática de los habitantes de los pueblos bielorrusos durante la Segunda Guerra Mundial. Este evento dará un giro decisivo a su vida, y Flyora cambiará para peor.

La guerra en curso se desató por muchas razones, y este no es el lugar para explicarlo. En cambio, esta lista de películas de guerra ambientadas en Rusia ofrecerá una mirada al pasado del país, con historias de heroísmo, tragedia y derramamiento de sangre.

Estas son películas necesarias. Ya sea que no tengas vínculos con el conflicto, vivas en un país lejano que no tiene bando en esta guerra o seas alguien muy cercano al peligro, es importante aprender sobre el pasado y mantenerlo vivo. Tener memoria, saber de esas cosas que mucha gente olvida, es una de las cosas más importantes que uno puede hacer cuando se trata de la guerra. Estas películas te ayudarán a hacer precisamente eso.

Las películas de guerra ambientadas en Rusia exhiben una profunda interacción entre sus narrativas y los escenarios evocadores, brindando a los espectadores una visión inmersiva de este país icónico a través de los ojos perspicaces de los directores. Estas películas entretejen magistralmente la esencia del trasfondo ruso con las intrincadas historias de sus principales protagonistas, produciendo una experiencia cinematográfica enriquecida.

En ‘El Ladrido distante de los Perros” que se desarrolla en el este de Ucrania en la primera línea de la guerra. Oleg vive con su amada abuela, Alexandra, en el pequeño pueblo de Hnutove. Al no tener otro lugar a donde ir, Oleg y Alexandra se quedan y observan cómo otros abandonan el pueblo. La vida se vuelve cada vez más difícil con cada día que pasa, y la guerra no ofrece un final a la vista. En este pueblo ahora medio desierto donde Oleg y Alexandra son las únicas constantes verdaderas en la vida del otro, la película muestra cuán frágiles, pero cruciales, son las relaciones cercanas para sobrevivir.

El documental The Gas Weapon es un examen claro y muy necesario de cómo Ucrania y, en menor medida, gran parte de Europa dependen del gas ruso, y el papel que juega el gas en la política ucraniana reciente. Razón principal de la actual guerra.

Aunque la guerra de Rusia contra Ucrania no ha cesado desde 2014, muchos en todo el mundo acaban de enterarse de la agresión de Moscú debido a la creciente amenaza de su escalada.

La guerra en la región oriental de Ucrania de Donbas mató a más de 13.000 personas, mientras que 1,4 millones más fueron desplazadas internamente, dejando a Ucrania con un tremendo trauma e incertidumbre.

Los ucranianos han explorado y reflexionado sobre esta experiencia, tanto a nivel colectivo como personal, a través de múltiples debates y diversas formas de arte.

Pero para gran parte del resto del mundo, este conflicto armado es un misterio. Y con la maquinaria de propaganda rusa trabajando incansablemente para difundir información falsa al respecto, la naturaleza y los orígenes de la guerra podrían ser aún menos claros.

En Cyborgs del 2017, en septiembre de 2014, voluntarios y soldados militares ucranianos protegieron el aeropuerto de Donetsk durante 242 días. Por su valentía, fueron apodados "cyborgs". El drama del mismo nombre describe su célebre stand. El guión se basó en la evidencia de testigos presenciales.

Actualmente, directamente involucrado en la invasión rusa de Ucrania, The Wagner Group financió un largometraje de guerra que recrea una batalla real.

El Grupo Wagner, también conocido como PMC Wagner o simplemente Wagner, es una empresa militar privada (PMC) con sede en Rusia. El grupo paramilitar ha estado involucrado en varios conflictos en todo el mundo, incluso en Ucrania, Siria y África.

En Ucrania, se cree que el grupo estuvo involucrado en el conflicto en la región de Donbas, brindando apoyo a los separatistas prorrusos. Más recientemente, la captura de la ciudad ucraniana de Soledar por parte del Grupo Wagner fue una victoria significativa para las fuerzas separatistas y fue vista como un gran revés para el gobierno ucraniano. Las minas de sal de la ciudad tenían una importancia estratégica y la captura de Soledar se consideró un gran golpe para la economía ucraniana.

En The Best in Hell: Prigozhin también es el productor de la última película de acción rusa que documenta la crisis de Ucrania, The Best In Hell , que también está escrita por Aleksey Nagin, un comandante ruso de uno de los grupos del Grupo Wagner. destacamentos de asalto.

La exploración de la película sobre el costo humano de la guerra y el costo psicológico que tiene para los soldados es ciertamente poderosa y bellamente filmada. Sin embargo, la ironía radica en su política.

Ninguno de los lados es deshumanizado o deliberadamente antagonizado en el transcurso de la película, que aunque es una sorpresa agradable, es casi ridículamente irónica. Aunque el director de la película, Andrei Scherbinin, la ha defendido como un reflejo de la realidad de la situación, el hecho es que los “blancos” son definitivamente los malos de esta historia.

Las actividades del Grupo Wagner han sido ampliamente criticadas por gobiernos y organizaciones de derechos humanos. Algunos han acusado al grupo de crímenes de guerra, incluido el uso de armas indiscriminadas y el ataque a civiles. Otros han criticado al grupo por operar fuera del control del gobierno ruso y por estar involucrado en conflictos en los que Rusia no es oficialmente parte. Sus actividades han sido ampliamente criticadas por gobiernos y organizaciones de derechos humanos, y ha sido acusada de crímenes de guerra. Sin embargo, el gobierno ruso ha negado cualquier vínculo oficial con el grupo. Pero noticas recientes de rebeldia demuestran lo contrario.