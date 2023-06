Frederic Forrest, actor de "Apocalypse Now" y que coprotagonizó con Bette Midler la aclamada película "The Rose", falleció, reportó el portal TMZ este sábado. Tenía 86 años de edad.

"El gran y amado Frederic Forrest ha muerto. Gracias a todos sus fans y amigos por todo su apoyo estos últimos meses", anunció Midler, de 77 años, en su cuenta de Twitter.

Forrest, que se enlistó en el ejército americano y llegó a ser carpintero y mecánico, fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación en el papel de Huston Dyer en el drama musical "The Rose", de 1979 y actuó como "Chef" en el clásico épico de guerra "Apocalypse Now" estrenado ese mismo año.

Frederic Forrest nació en Waxhaw, Carolina del Norte el 23 de diciembre de 1936 en Waxhaw, Carolina del Norte. Su madre, Freda, trabajaba como maestra mientras que su padre, Fred, trabajaba como agricultor.

Después de graduarse de bachiller, Frederic se unió al Ejército de los Estados Unidos, durante tres años, tiempo en el que se hizo mecánico de motocicletas y trabajó como mecánico de vehículos.

También desarrolló una habilidad especial para la carpintería y la fabricación de herramientas. Después de su servicio militar, Frederic se mudó a California para buscar trabajo como carpintero, reseña el portal de Cines.com.

Durante este tiempo, Frederic comenzó a interesarse en la actuación y se unió a un grupo de teatro en California, en el que resaltó, llegando su talento a gente de Hollywood.

En 1972, fue elegido para el rol de capitán de la policía de Nueva York, Mark McCluskey, en la película "The Godfather", que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

A partir de entonces llegaron sus estelares "Apocalypse Now", "The Rose" y The Outsiders.

Video Genial escena de Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola.



En 1984, ganó un Primetime Emmy Award por su papel protagonista en la miniserie de televisión "The Blue and the Gray".

"Frederic Forrest ha sido una figura importante en el mundo de la actuación durante más de cuatro décadas. Su carrera comenzó como un carpintero y un soldado, pero gracias a su talento y dedicación, se convirtió en uno de los actores más respetados y premiados de Hollywood", destaca Cines.com.