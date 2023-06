Kendall Jenner dice que no se siente como una Kardashian

Kendall Jenner solo tenía 11 años cuando comenzó a ganar notoriedad por sus apariciones en el reality "Keeping Up with the Kardashians", aunque recientemente dejó claro que nunca se sintió ser como sus hermanas Kylie Jenner, Khloé, Kim y Kourtney Kardashian.

En una entrevista para la portada de la revista The Wall Street Journal Magazine, la modelo aseguró que se identifica más con su padre, el exdeportista Caitlyn Jenner, anteriormente conocido como William Bruce Jenner.

"Obviamente entiendo que caigo bajo el paraguas de las hermanas Kardashian. Es extraño para mí... porque soy como mi padre en muchos aspectos. Soy como Jenner, en mi opinión", dijo la modelo.

A pesar de ser la modelo mejor pagada del mundo, Kendall siempre ha llevado una vida lejos de la polémica, pero se ha adaptado a vivir en un ambiente diferente al que la define, tal como comentó su madre, Kris Jenner, al WSJ.

"Desde que era muy joven, me sentí fuera de lugar en mi familia. Nací en esta vida, pero no la elegí", aseguró.

"No estoy hecha para esto de ninguna manera. No soy bueno en eso. Lo hago, y he aprendido a hacerlo", añadió.

El clan Kardashian - Jenner estrenó su nueva serie el pasado 14 de abril por Hulu, donde en un tráiler del episodio 4 de la tercera temporada dejan entrever que Kendall podría estar en espera de su primer hijo.

En el confesionario, la producción le pregunta a Kendall cómo va su embarazo y ella simplemente se queda sonriendo, dejando a los espectadores en espera del nuevo episodio que sale la próxima semana.