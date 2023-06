Bad Bunny contó todo sobre el momento que vivió cuando lanzó el celular de una fanática que lo abordó, en Casa de Campo, para captar una imagen junto a él y por el que recibió un sinnúmero de críticas a principio de enero.

En una entrevista para la portada más reciente de la revista Rolling Stone, el cantante puertorriqueño aclaró que su reacción fue de manera instintiva al sentir que su espacio había sido invadido, pero que el celular no cayó en el agua y que no le pasó nada.

"La gente estaba grabando y yo saludaba, '¡Qué lo qué!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", dijo Bad Bunny a Rolling Stone.

"¡Al día siguiente! Al día siguiente, al día siguiente", respondió el trapero sobre si se arrepintió de su acción. "Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto".

Con fotografías sin camisa y mostrando sus nuevos tatuajes, el intérprete de "Tití me preguntó" también habló por primera vez de su relación con Kendall Jenner, con quien lo han visto besarse en varias oportunidades.

"Sé que algo va a salir. Sé que van a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿Qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal", explicó.

"Esa es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad", agregó.

Asimismo, Bad Bunny entiende que no solo los artistas y personajes públicos están lidiando con una exposición involuntaria en redes sociales sino que la imagen de cualquier persona puede ser divulgada en internet sin su consentimiento.

"Estamos en el peor momento, el peor momento para la privacidad de los demás humanos, no solo de los artistas, sino de los seres humanos", aseguró. "Hoy en día, nadie respeta la privacidad o la vida de nadie. Puede haber alguien en la fila, no sé, con pantalones raros o algo así, y alguien los está filmando", continuó.