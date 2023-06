Pharrell fusiona el entretenimiento y la moda para el debut de la moda masculina de Louis Vuitton

Al presentar un nuevo capítulo en su ilustre historia, Louis Vuitton dejó una marca indeleble en los desfiles masculinos de la Semana de la Moda de París al presentar la colección debut del músico convertido en diseñador Pharrell Williams.

Nombrado en febrero para llenar los inmensos zapatos dejados por la muerte de Virgil Abloh, Williams reveló su destreza en el diseño al mundo de la moda con un espectáculo que emanaba confianza.

El lugar impresionante para este espectáculo de sastrería fue el icónico Pont Neuf de París. El puente histórico, típicamente resplandeciente con piedra desgastada por el tiempo, se transformó en una pista dorada: un escenario dramático con el resplandeciente Sena como telón de fondo y bajo el cielo estrellado de París.

El evento del martes por la noche atrajo una constelación de estrellas por derecho propio. La audiencia estelar abarcó íconos de la música, los deportes y el entretenimiento. Entre los invitados que bordeaban los adoquines dorados se encontraban la realeza de la música Beyoncé y Jay-Z, la superestrella de la NBA LeBron James, la nueva embajadora de la marca Zendaya y el fenómeno pop mundial Rihanna.

El primer desfile de Williams resultó ser un esfuerzo ambicioso, entretejiendo el lujo y la sofisticación de la alta costura con la energía palpitante y el amplio atractivo de la cultura pop y el entretenimiento. El espectáculo fue más que una presentación de pasarela; fue una experiencia inmersiva que capturó la imaginación de aquellos que tuvieron la suerte de presenciarla de primera mano.

Estos son algunos aspectos destacados de los desfiles de primavera-verano 2024:

Pharrell habla

Mientras la luz del sol llenaba los pasillos de la sede de Louis Vuitton, Williams asumió su nuevo papel como diseñador de ropa masculina de la casa de moda.

Su nombramiento simboliza más que un cambio de carrera. Representa un movimiento audaz por parte de la marca de lujo de confiar el puesto a un artista musical e influyente cultural, no a un diseñador de formación clásica. Pero Pharrell dice que no siente la presión de probarse a sí mismo: fue elegido.

“No sentí nada de eso porque si estuviera compitiendo por eso y la gente me dijera, 'No, no lo hagas', podría haberme sentido así. Pero la diferencia es que fui elegido”, dijo Pharrell a AP en una entrevista conjunta. “Entonces, como cuando te eligen, simplemente te subes a la ola”.

La sensación de ser seleccionado por el universo, o por Louis Vuitton, conlleva para él una sensación de destino. Pero asumir el papel de diseñador no se trata solo de cumplir su destino personal. Williams también siente que continúa con el legado del difunto Abloh, quien fue el primer director artístico negro en Louis Vuitton y un amigo personal. “Mi nombramiento es un tributo”, dijo Williams.

La cultura negra y las luchas a las que se han enfrentado los afroamericanos son una gran fuerza impulsora para Pharrell. Reflexionó sobre el sabor único, la influencia y el atractivo generalizado de la cultura. "Creo que es algo en la salsa", dijo. “Y a la gente le gusta cuando lo prueba”.

Williams enfatizó el reconocimiento mundial ganado con esfuerzo de esta “salsa” cultural, ejemplificado en la influencia de figuras como LeBron James, Jay-Z, Beyoncé, Prince y el artista Jean-Michel Basquiat.

“Muchas personas perdieron la vida y sufrieron las experiencias para llevarnos a estos puestos”, señaló, subrayando la dolorosa historia que alimenta su deseo de honrar a su comunidad a través de su trabajo en Louis Vuitton.

El amor de Pharrell por la vida, el momento y las oportunidades impregnan su enfoque del diseño. "LV es para Louis Vuitton, pero también es 'amante'", reflexionó. Su interpretación de las iniciales de Louis Vuitton significa su intención de verter amor y aprecio en su trabajo, llevando adelante el legado de la cultura negra en un espacio donde históricamente ha estado subrepresentado.

“No se me escapa que tengo esta oportunidad de contar estas historias”, dijo.

Desfile de Louis Vuitton

El pulso de París se encendió cuando Williams presentó un debut que fusionaba la estética de la moda urbana con el linaje tradicional de la maison francesa. El desfile de moda personificó la energía de alto voltaje, reverberando a través de la audiencia y culminando con una ovación de pie para Williams.

El músico de renombre mundial, conocido por su creatividad que desdibuja los géneros, orquestó magistralmente el evento. El desfile reflejó la gran energía de un video musical, quizás un testimonio del alcance meteórico de la empresa matriz de la marca, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Canalizando el atractivo de la fluidez de género, Williams mostró una colección exhaustiva que abarca desde denim con estampado de tablero de ajedrez hasta una sofisticada chaqueta de noche color crema. La línea, marcada por estampados fotográficos del Pont Neuf y un abrigo de diseño único con un motivo de monograma afeitado, también subrayó su gusto por una estética distintiva.

Jugando con los códigos LV, la colaboración de Williams con el artista estadounidense de píxeles ET para un motivo digital y el uso de los microbordados del artista afroamericano Henry Taylor agregaron una dimensión adicional a su formación debut. La colección estuvo repleta de diseños pixelados en un amplio espectro de piezas, junto con el patrón Damier, que adorna los bolsos de la casa, amplificado en tonos de amarillo y negro.

El gran final fue un espectacular concierto de Jay-Z. La actuación electrizante hizo que la multitud se pusiera de pie, y su entusiasmo alcanzó un crescendo cuando Pharrell subió al escenario para unirse a su antiguo colaborador. Mientras que la llegada de Rihanna, en sincronía con el clímax del programa y dejando al descubierto un enorme bulto de bebé desnudo, fue poco menos que teatral.

A medida que el espectáculo llegaba a su fin, un emocionado Williams emergió para hacer una reverencia, secándose las lágrimas y señalando hacia el cielo en un sincero agradecimiento. El aplauso que siguió fue una atronadora afirmación de la exitosa transición del músico al reino de la moda de lujo.

Resort de Chanel

Después del palpitante escaparate nocturno de Vuitton, se desarrolló una escena matutina más tenue en la sede de Chanel. Los miembros de la prensa de moda se reunieron, abundantes porciones de café y croissants en la mano, para ver un desayuno de presentación de la colección resort de Chanel. Así comenzó el maratón glamoroso que es la Semana de la Moda de París.

Los temas de la Edad de Oro de Hollywood caracterizaron la colección de la diseñadora Virginie Viard, incorporando toques de las décadas de 1920 y 1930. Fueron transfundidos con una clara influencia de la década de 1980 en lentejuelas y colores vibrantes.

Viard presentó un abrigo largo y holgado, un estilo básico que uno podría asociar con los productores de cine de la era del art déco. Continuando con el motivo de Hollywood, un mini vestido de encaje con línea A tomó su paleta de colores sangrantes de una puesta de sol de Los Ángeles, un guiño a Sunset Boulevard. Además, una falda escalonada con pliegues llevaba el patrón de rayas rosas y blancas comúnmente asociado con el Hotel Beverly Hills.

El bis de la colección del resort en París brindó la oportunidad de una inspección más cercana de los diseños inspirados en Hollywood de Viard y los detalles involucrados sin el ahogo de un espectáculo deslumbrante. En medio de la rápida progresión de la moda, la colección de Chanel sirvió como un recordatorio del compromiso de la marca con las referencias históricas y de la cultura pop.

Extrañas de Botter

El dúo de diseñadores detrás de la etiqueta Botter, Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh, son conocidos por su enfoque progresista y audaz de la moda. La colección primavera-verano que presentaron el miércoles mostró una serie de interpretaciones atrevidas e inventivas de elementos cotidianos.

El mimbre de plástico ecológico, que normalmente se encuentra en las sillas, se reconfiguró inteligentemente en prendas. El material poco convencional fue particularmente conmovedor en un chaleco estructurado de color rojo brillante que se parecía a una cota de malla, lo que demuestra la reinterpretación creativa y peculiar de Botter de artículos comunes.

Los diseños también incluían motivos distintivos de rombos que daban una impresión ligeramente histórica, especialmente en blusas ceñidas y medias con calzas que, en ocasiones, recreaban el aspecto de un campesino medieval.

En contraste con los diseños extravagantes, un delicado chaleco de punto lavanda se desplegó como una flor que se desintegra, agregando un toque de elegancia poética a un par de pantalones de oficina holgados color carbón, un testimonio de la versatilidad de Botter.

Si bien sus diseños tienden a ser atrevidos y poco convencionales, logran lograr un equilibrio entre lo surrealista y lo portátil, manteniendo su atractivo para una audiencia con visión de futuro.

Bluemarble deslumbra con color

El diseñador Anthony Alvarez no rehuyó el color en su colección de ropa masculina para Bluemarble. Su vibrante paleta era una deliciosa mezcla de citrino y diente de león. Los diseños desestructurados y utilitarios combinaron la sensibilidad de la moda urbana con un toque de osadía de alta costura. Los botones que eran en parte prácticos, en parte una declaración de diseño, ondearon en una sincronización inesperadamente moderna con el ritmo estético de la colección.

La elección de los tonos de los modelos y el brillo satinado de los abrigos le dieron un carisma bañado por el sol al espectáculo, reflejando acertadamente el "mármol azul" (el planeta Tierra) que inspiró el nombre de la marca. El cabello rubio decolorado y las cortinas se hicieron eco sutilmente de finales de los 80, mientras que las siluetas cuadradas parecían un guiño contemporáneo a la era icónica.

Sobre la base de la reputación de Bluemarble de colores llamativos y fusión cultural, Álvarez equilibró la combinación de su propia herencia diversa en sus diseños. (Fue criado por una madre francesa y un padre filipino-español). La colección no solo celebró la visión trotamundos de su marca, sino que la elevó con colores llamativos, nostalgia estratégica y utilidad callejera.