Olga Tañón cancela concierto luego de ser engañada por promotor

Llegar a Perú y no haber podido presentarse con su gira en ese país, le ha provocado tristeza y muchos dolores de cabeza a Olga Tañón. Así lo dio a conocer la merenguera a través de un video publicado en sus redes sociales luego de ser engañada por el promotor del concierto, a quien exigió devolver todo el dinero de los boletos que fueron vendidos a las miles de personas que confiaron en la producción de ese espectáculo.

La cantante puertorriqueña explicó que al darse cuenta de los incumplimientos contractuales por parte de la empresa Market Red SAC dirigida por Paulo Miranda tuvo que cancelar la presentación programada para el pasado 17 de junio, ya que la empresa no pagó algunos impuestos necesarios, y advirtió que quienes la quieran contratar con su equipo deben ser serios y estar dispuestos a pagar por un artista internacional.

"Es muy lamentable cuando uno como artista tiene todo el deseo de ir a cantar a un lugar, muchas personas que no son serias, quizás nos vean como un símbolo de dinero, está perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos utilizados es muy duro. Que no asuman unas responsabilidades es mucho más duro. Lo que se vivió en Perú fue primero sumamente lamentable, yo les tengo que decir que si usted no es un promotor serio, no nos llame", comentó sobre lo ocurrido.

"Yo exijo que cada una de esas personas que le cobró a usted un boleto, usted tiene que devolver el dinero a cada una de esas personas que tuvieron esa confianza. Usted ha cobrado el dinero que con todo el amor del mundo han querido ir a ver a Olga Tañón. Los dolores de cabeza que he tenido, yo no padezco dolores de cabeza, esos días han sido horribles porque no puedo creer que siga habiendo gente que juegue con el sacrificio de tanta gente... Es un abuso, es un robo, una falta de respeto horrible que estas cosas pasen", añadió.

Olga aseguró que no descansará hasta que el reembolso de las entradas sea realizado y que el caso ya está en manos de las autoridades, tal como había confirmado en un comunicado difundido por sus representantes de Opción 1 Entertainment, LLC.

"Han sido días de demasiado dolor porque hubo gente que viajó, tomó transportes públicos por horas para llegar al lugar para vernos y eso no se hace, no tiene explicación", concluyó.