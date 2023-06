Luis Segura, el Gran Soberano, cumple 84 años

Luis Gonzaga Segura, mejor conocido como Luis Segura, es uno de los pioneros de bachata dominicana. Este miércoles, el cantante celebra sus 84 años de vida con una trayectoria de casi 60 años en la música y muchos logros cosechados a lo largo de su vida, en especial este 2023.

Este destacado músico es oriundo de Mao, Valverde, y desde muy pequeño se sintió atraído por la música debido a que su padre, Victoriano Valenzuela, era un acordeonista y su hermano la guitarra, y tras verse en ese ambiente musical, nació su pasión por las guitarras.

Segura fue criado en el seno de una familia humilde junto a su madre Josefa Segura, quien era la cabeza del hogar y sus hermanos.

Luisito Segura, como le suelen llamar, contó que su primera guitarra fue hecha de neumáticos de vehículos, la cual era su entretenimiento cuando llegaba de la escuela. Poco tiempo después, pudo adquirir una guitarra real.

Tras esto, se fue inclinando por la bachata porque le gustaba el género musical, sin embargo, su madre se oponía a que se integrara a ese tipo de música, ya que, en ese momento, la bachata estaba adjudicada a personas que consumían alcohol y de fiestas.

En su carrera, Luis también aprendió a tocar güira, tambora, maracas y otros instrumentos de cuerda.

Sus inspiraciones en la música fueron los cantantes Julio Jaramillo y El Jibarito de Lares.

A los 18 años, en compañía de sus familiares, se mudó a Santo Domingo, donde consiguió su primer trabajo en la Escuela de Arte y Oficio y se dedicaba a tocar “de barra en barra”.

Su primer tema “Cariñito de mi vida” en 1964, nace a raíz del desprecio de una dama a quien solía llamar de esa forma, no obstante, esta lo rechazaba. La canción fue grabada con la ayuda de un señor propietario de una tienda de discos llamado Juan Linares, quien fue el inversor económico.

“Y después que yo grabé Cariñito de mi vida, las muchachas no me despreciaban, me querían comer vivo”, narró el cantautor.

Aunque admite, el tema tardó en popularizarse ya que las emisoras no solían difundir ese tipo de música.

“El añoñaito” como se le conoce al músico, vivió en carne propia la discriminación de la bachata, pues las personas le exhortaban incursionar en otros ritmos debido a la “mala fama” que gozaba ese género musical.

Parte de la población criticaba la bachata, caracterizándola como música que escuchaba la gente cuando cobraba y salía a tomar en centros de diversión. Sin embargo, se mantuvo firme hasta lograr ocupar un espacio en el gusto popular.

En 1970, viajó a Estados Unidos, pero la bachata no era popular en el territorio dominicano, por lo que solo realizaba una presentación semanal, según consta en el libro ‘Célebres Músicos Dominicanos’ escrito por Fausto Polanco para la institución de gestión colectivo “Sodaie”.

“Pena por ti” de 1982, “Que me castigue Dios” de 1964 y “Siempre te recuerdo a ti”, forman parte de sus 500 composiciones y 300 grabaciones, que lo inscribieron en la historia de la música dominicana por la gran popularidad que lograron sin estar en la era digital.

Gran Soberano

El paso mes de marzo fue condecorado con el mayor galardón en el país, el “Gran Soberano 2021”, durante la ceremonia de Premios Soberano 2023, celebrados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND).

“Gracias Dios, Dios mío, gracias a toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. Gracias a Cervecería, Acroarte. Le dedico este Soberano a mi querida esposa que tiene 500 años (con él) y a todos mis hijos”, dijo Luis Segura al recibir la estatuilla.

De igual forma, en 2008 también fue reconocido con un Casandra al Mérito en Premios Casandra, conocidos ahora como Premios Soberano.

También fue galardonado con un premio Soberano por la canción "Las de Juan Luis", con la colaboración de Juan Luis guerra. También recibió una nominación a los premios Grammy Latino por su álbum "El Papá de la Bachata, su Legado".

Gran Arena del Cibao con "Fin de la Historia"

Tras unos 60 años de trayectoria, el cantante se retirará de los escenarios por todo lo alto con “Fin de la historia”, en la Gran Arena del Cibao, donde ofrecerá lo mejor de su amplio repertorio, tocando esas canciones desde sus inicios hasta la actualidad.

El próximo 29 de julio, se llevará a cabo el espectáculo con una propuesta de profunda nostalgia, donde se expondrán los recuerdos más emblemáticos del artista, quien estará acompañado de una orquesta de mas de 20 músicos.