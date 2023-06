"Es un baterista y músico inspirador con una ética de trabajo y una aptitud superiores. Es extremadamente versátil y musicalmente maduro, mucho más allá de su edad. Es un placer escucharlo tocar y anticipo con entusiasmo sus contribuciones al mundo de la música". Son las palabras de la cuatro veces ganadora del Grammy, Terri Lyne Carrington, al referirse a Vlade Guigni, artista dominicano egresado de Berklee.

Desde que decidí buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos, mi carrera ha sido un emocionante viaje lleno de desafíos y logros. El sueño de crecer como artista en un entorno internacional, sumergirme en una cultura vibrante y aprovechar las oportunidades de desarrollo, me llevó a dar el salto audaz hacia esta nueva etapa profesional. Nos comenta Vlade.

¿Qué puedes decirnos sobre tus inicios en la música?

Mi historia musical comenzó con una base sólida de estudios en la música. Desde mi primera lección me entregué con mucha pasión, adquirí conocimientos valiosos en mi natal República Dominicana, pero siempre supe que las oportunidades en los Estados Unidos podrían llevar mi carrera al siguiente nivel. Gracias a la beca que me otorgó Berklee College of Music y, tras enfrentar numerosos desafíos, después de graduarme pude hacer un master a través del Berklee Global Jazz Institute.

¿Cuáles fueron los retos que más te impactaron y cómo los superaste?

El camino hacia el éxito no estuvo exento de obstáculos. Las diferencias culturales, la lejanía de la familia y la soledad fueron algunos de los desafíos que enfrenté. Sin embargo, los abracé como oportunidades para crecer y aprender. Me esforcé en practicar mi instrumento, en comprender y adaptarme a las costumbres locales y desarrollé una mentalidad resiliente para superar adversidades y mantenerme enfocado en mi crecimiento.

¿Qué frutos has cosechado al superar estos desafíos?

He tenido el privilegio de alcanzar logros significativos que han validado mi esfuerzo y dedicación, desde la participación con músicos destacados, la oportunidad de conocer a varios de mi héroes musicales, quienes han reconocido mi trabajo, hasta el lanzamiento de mi música original como solista. Y pertenecer al staff de una prestigiosa universidad como Berklee. Cada paso que he dado me ha impulsado a seguir adelante. Además de los logros tangibles, he aprendido valiosas lecciones sobre la importancia del trabajo en equipo, la flexibilidad y la adaptación en entornos dinámicos. Esto ha impactado mi vida personal y mi desarrollo profesional, manteniéndome enfocado, mientras aprovecho las oportunidades que este país tiene para ofrecer.

¿En qué proyectos estás trabajando en estos momentos?

Actualmente estoy trabajando en mi segunda producción discográfica, con la que el público podrá apreciar la evolución que he experimentado a lo largo de mi carrera artística y que espero lanzar en el otoño de este año.

¿Quiénes han sido los artistas que más han influenciado tu carrera?

La lista es bien larga, algunos de ellos son Dave Weckl, Vinnie Colaiuta, Ralph Peterson, Terri Lyne Carrington, Tony Williams, Chick Corea, Herbie Hancock y Michel Camilo.

¿En cuáles eventos has participado que te han llenado de mayor satisfacción?

Mi participación en el DR Jazz Festival junto a George Garzone y Anat Cohen, varias sesiones de videos en Nashville con la marca de platillos MEINL, mi participación como artista destacado en la Universidad de Nebraska Kearney y recientemente haber colaborado con artistas de renombre en el área del jazz y R&B como Peter Eldridge, Michael Mayo, Aubrey Johnson, Eric Marienthal, Tianna Esperanza y Levy De Andrade. Son algunos de los eventos que me han dado la satisfacción de expresarme y compartir con grandes colegas.

¿Qué puedes aconsejarles a quienes están persiguiendo una carrera en la música?

Puedo aconsejarles, en base a mi experiencia, Primero, mantén siempre una mentalidad abierta y adaptable, ya que el cambio y la diversidad serán constantes en este entorno dinámico. Segundo, busca oportunidades de aprendizaje y crecimiento constantemente, sea a través de la formación continua o la participación en proyectos desafiantes. Tercero, Nunca subestimes el poder de una red de contactos sólida; construye relaciones genuinas. Y cuarto, aprovecha las conexiones para abrir puertas y explorar nuevos retos. En Estados Unidos he encontrado un nuevo hogar donde vivo emocionado por las oportunidades que aún están por venir y por el impacto que seguiré haciendo, desde este país de posibilidades ilimitadas, hacia la comunidad de músicos en todo el mundo.