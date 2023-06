Maribel Verdú es ya una veterana actriz española que cultiva el placer de trabajar en las propuestas que le gustan. No siempre ha sido así. Como ella misma ha confesado alguna vez, no siempre hizo buenas elecciones.

Maribel empezó muy joven trabajando en publicidad y con tan solo 13 años debutó como actriz de la mano del director español Vicente Aranda, que le dio su primer papel protagonista en “Amantes”, con el que su carrera despegó.

Ha trabajado con los mejores directores del cine español e iberoamericano. Algunas de sus películas más importantes son “Belle Epoque”, de Fernando Trueba, “Y tu mamá también”, con Alfonso Cuaron (dos veces ganador al Globo de Oro a mejor director) y “El laberinto del Fauno”, de Guillermo del Toro (ganador del Globo de Oro a mejor director por The shape of water).

Ha obtenido numerosos galardones a lo largo de su carrera y también ha hecho teatro y televisión. Aunque nunca ha tenido la tentación de trabajar en Hollywood, ahora se le puede ver en “The Flash” y es de esta película de la que hablamos con ella a través de zoom.

A sus 52 años, y tras casi 40 de trayectoria profesional, Maribel dio el salto a la liga de los superhéroes en “Flash”, dirigida por el argentino Andy Muschietti.

- Una de las mejores cosas de la película es tener uno de los primeros superhéroes con herencia latina, en la que las madres son más cariñosas y protectoras ¿cree que por eso The Flash (Barry Allen) ha querido representar el apego a su madre?

MV: Cualquier hijo de cualquier nacionalidad lo haría con su madre. No vamos a quitarle mérito a todas las madres del mundo y que solo las latinas seamos ahí. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que en este caso sí es cierto que el director quería una latina porque es verdad que son madres menos frías, y exteriorizan más sus sentimientos, te cogen de los mofletes y te abrazan y te dicen te quiero veinte veces, es otro tipo de cultura la nuestra. Y es así, además, tanto el director como la productora son argentinos, yo española. O sea, es que eso no se puede ocultar.

- Su compañera de reparto, Sasha Calle es colombiana también.

MV: Efectivamente, no se puede ocultar eso, es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y creo que le ha dado mucha calidez esto a la película y ese sentido del humor que tiene y esos momentos tan emotivos.

- La secuencia final requiere mucha química con el actor. ¿Cómo fue tu relación con Ezra Miller para poder crear esa química tan real que se siente como madre e hijo?

MV: Esa química real que sientes, es la química real que había. Hay algo que por mucho que queramos interpretar, cuando lo interpretas desde la verdad, se nota en la pantalla. Y Ezra y yo tuvimos esa química desde el minuto uno que nos conocimos, entonces, simplemente ha sido volar, dejarnos llevar y estar en manos, obviamente, de un genio que es el director, que es Andy.

- En una secuencia de la película, tarareas una frase de la canción “Pedro Navaja”, que dice ‘la vida te da sorpresas, sorpresas te la vida”, ¿cómo se conecta esto con la historia?

MV: Aquí funciona como un presagio de algo que ocurre luego en la película, es como un hilo conductor que une a personas diversas. En este sentido, la película se convierte en una ventana o un espejo que puede mostrar historias alternativas de héroes estadounidenses convencionales. El cine trata de inventar otros mundos, así que Andy (el director) dice: -bueno, esta mujer es rubia con ojos azules en los cómics y es de Iowa, pero ahora quiero que ella tenga tus ojos y tu mirada. Y cuando nos ves a Barry y a mí, realmente parecemos madre e hijo.