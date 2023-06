Chocolate Radio explica por qué muchos comunicadores no tienen éxito en EE.UU.

El animador y locutor dominicano conocido como Chocolate Radio aseguró durante una entrevista que la razón por la que muchos comunicadores no obtienen el éxito que buscan en los Estados Unidos´, es porque “no dan al traste” con la forma del trabajo de este país.

“Vemos muchos comunicadores que se van de aquí para allá y tienen que volver como el perro arrepentido y es que quizás no tienen una afinidad con las culturas. No es que les va mal, pero no le va tan bien como en la República por el mismo hecho”, dijo.

Asimismo, explicó que esta situación no solo pasa con los dominicanos, ya que hay profesionales del micrófono de otras nacionalidades que tampoco han tendió la suerte de compenetrar en Estados Unidos, trabajando en medios de comunicación.

“Cuando tú no hablas de una forma fluida y abierta para un público más amplio, entonces siempre vas a tener ese tipo de contrariedad”, especificó.

Contó que a diferencia de muchos, él no se fue a este país siendo comunicador, sino que se formó allá, por lo que ya estaba acostumbrado a su cultura y esto hizo parte de su éxito.

Sergio Ramón, nombre de pila del animador, también habló sobre “la vuelta por México”, la cual calificó como un “torbellino”.

Asimismo, indicó que con el dinero que invierten las personas para viajar ilegalmente a México es más conveniente emprender un proyecto en el país.

“Si quieres irte y tú entiendes que es lo idóneo, dale para allá, pero no se lo recomiendo a nadie, por el sinnúmero de vicisitudes que vas a atravesar antes de llegar a Estados Unidos y después de llegar por no poder conseguir un empleo”, expresó.

Chocolate Radio en el ámbito profesional

El animador dominicano, que tiene un programa radial en la emisora Rumba 93.7 llamado “ChocolataRadio Show”, contó que dentro de sus nuevos proyectos está “Urban Trading”, un nuevo concepto que desarrollará junto a TV Novedades de la mano de CDN.

“Tenemos posibles proyectos radiales aquí en República Dominicana y estamos trabajando nuestro YouTube y otras cosas a nivel de blogging”, añadió.

También expresó que representar al país en aguas extranjeras “es un placer”.

A pesar de que nunca ha realizado radio en el país, para él representar la cultura dominicana en Estados Unidos es un orgullo.