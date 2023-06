En su camino musical, Buika tuvo que enfrentarse a la realidad de sus circunstancias en España, en donde fue víctima del rechazo y la desaprobación de quienes la rodeaban.

María Concepción Balboa Buika, su nombre real, contó que desde pequeña nunca imaginó que tuviese talento suficiente para cantar, debido al rechazo de mucha gente y experiencias negativas que hoy en día le han servido como testimonio y objeto de inspiración.

"Yo pasé media vida odiando mi voz, cuando resulta que mi voz era precisamente mi talismán”, comentó en entrevista con Listín Diario.

Su experiencia: “Yo jamás pensé que podría cantar, porque mi voz siempre fue muy muy dura… Porque yo partí de que me echaron del coro de mi escuela, de la Iglesia. Y no es que me echaran como tal, pero de repente la profesora dijo: - aquí hay alguien que canta con voz de perro -. Y todo el mundo se giró a mirarme, entonces yo ya asumí que era yo. La profesora me dijo: - morenita morenita, ven aquí - y me sentó y me dio una Coca Cola y me dijo: - quédate aquí tranquila-, ya luego yo solo sentí el rechazo".

También intentó incursionar en otra área artística. “Traté de hacer ballet, pero que si las piernas las tenía muy gordas, que si no sé qué, que si no sé cuánto… Entonces estaba como muy acostumbrada al rechazo”.

A pesar de las experiencias amargas que vivió en sus primeros encuentros con la música, la cantante siguió intentando adentrarse en las artes.

La determinación y el amor que sentía por la expresión artística, que por encima de los prejuicios y la exclusión que vivió pudieron salir a flote, fueron los ingredientes principales que la llevaron al momento justo en su carrera, en donde supo que su pasión era cantar.

“La primera vez que yo canté y que me aplaudieron, me enganché al final. Ni por el dinero ni por nada. Me enganché, porque fue la primera vez que un grupo de personas me aprobaban. Me decían: -Sí nos gustas, ¿sabes? Queremos escucharte -. Y para mí eso fue una bendición y fue un regalo del Señor".

Los comentarios negativos a lo largo de su vida nunca la detuvieron. Desde muy temprana edad sabía que la opinión de los demás no iban a interrumpir su camino. Aunque fue una niña y adolescente rebelde, trataba de no hacerle caso al qué dirán de los demás.

“¿Tú crees que la luna dejaría de brillar si nadie la quisiera o si nadie la mirara? Tú no estás aquí para entender o querer saber lo que los demás opinan de ti, ¿qué más da? Es su libertad, no te metas con ellos y que sean libres de decir y opinar de ti lo que les dé la gana, siempre y cuando no incurran en un delito”, comentó.

Sobre el tema abundó: “Porque ten en cuenta una cosa, nunca te olvides que el puñal de tu enemigo lo afilas tú. Serán tus actos los que te condenen, no los de él o ella, ¿sabes? él o ella pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran, da igual. No te preocupes, si es gente enfadada de ciudad, no importa. No te enfades tú”.

La cantante española Concha Buika habla, durante una entrevista con EFE.José Méndez/EFE

Dentro de otros obstáculos, Concha no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios. Sin embargo, esto no la detuvo a seguir aprendiendo en la música y en el desarrollo de su voz, pues, al final, el conocimiento va más allá de los libros escritos.

“Le damos más valor a lo que dice el de delante, somos demasiado víctimas, en busca de la aprobación. ¿Por qué? pues porque el de delante nos enseña títulos. Nos dice: -mira, yo tengo la carrera de no sé qué-.

Según su criterio, el saber no está en los libros. "El conocimiento es una luz en tu cabeza que de repente hace “boom” y te dice esto, esto es real. ¿Sabes? En los libros está la información y esa información te ayuda a adquirir conocimiento. Pero sabes que también hay muchas mentiras en los libros también, con todo mi respeto os lo digo, pero al final no dejan de ser algo que ha escrito alguien, y el conocimiento va más allá”.

Concha Buika en una imagen de archivo. La cantante se presentará el 1 de julio en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

LOS DOMINICANOS

Concha Buika confiesa que siente una gran fascinación por República Dominicana y que para ella venir al país “siempre es un regalo y lo que significa para todo aquel que pisa esta tierra, es que ha hecho las cosas bien por un momento en su vida, ¿sabes por qué?, porque si te permites venir aquí es porque te estás premiando, porque es así como uno se siente aquí”.

Buika expresó que está ansiosa por conocer distintos lugares del país, entre los cuales destacó Miches, y como ella misma lo describe, “el lugar de cultivo de las fresas: Constanza”.

Luego agregó: “Es que yo sé que ahí también hay un buen rollo, pero bueno, da igual, donde vayas, si es San Pedro de Macorís, da igual, siempre encuentras una gente increíble, una comida espectacular y sobre todo un clima que siempre es agradecido”.

La reconocida cantante ecuatoguineana y española que se ha convertido en un ícono de la música flamenca, del jazz, de la música africana y de los ritmos latinos del momento, regresa una vez más a República Dominicana, en su gira “Buika World Tour”, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el 1 sábado de julio.

En la entrevista con periodistas de Listín Diario, la artista se abrió sobre los aspectos más personales de su vida, su trayectoria en la industria de la música y de su amor por la gente dominicana.

Como lo vivió ella en su infancia, ella puede sentir la presión que sufre la juventud dominicana: “Como en todos los países, en República Dominicana también hay personas que están enfadadas y yo lo entiendo. Te lo digo, vengo de España, hay mucho enfado en mi tierra. Aparte, ese enfado lo llevamos en el corazón nosotros, porque nos han educado a él. Venimos de padres que también estaban enfadados por sus cosas, en sociedades y en ciudades, por ejemplo aquí en Santo Domingo, se vive mucha presión, presión a personas buenas, trabajadoras y fuertes”.

“Llenas de belleza y espíritu alegre”, así describió la artista las calles de Santo Domingo y animó a la sociedad a ver la belleza de su propia tierra. Explicó que no importa de dónde vengamos, “siempre habrá cosas limpias que observar en nuestro corazón, en nuestra casa y en nuestro entorno”.

DE CULTURAS DISTINTAS

Su vida y su carrera se ha desarrollado en diferentes culturas. Para ella pertenece a todas.

“Siempre he sabido que nadie es profeta en su tierra. Yo quiero pensar, sueño y creo que soy profeta en todas las tierras del mundo. Yo no tengo dos culturas, yo tengo miles de culturas. Mi voz es de todos los países, es de todas las razas", afirmó.

Acerca de ese tema es concluyente: "Yo no soy negra, blanca o china; yo soy todo o no soy nada. Porque aquí solo he venido a vivir una vida y a mí no me basta con que me digas que eres negra, que has nacido en Mallorca y que tienes un perro que se llama Tommy, no, yo quiero más”.

De esa manera se refirió a su experiencia de tener doble nacionalidad, pues además de haber nacido en España, es de ascendencia africana, más específicamente de Guinea Ecuatorial.

La artista expresó que no se limita a este tipo de divisiones, ya que sólo le gusta compartir y sumergirse en nuevas culturas y costumbres, pues “el mundo es su propia casa”.

Sus creencias libres de prejuicios la han llevado a expandir su música a nivel mundial. Colaborando con artistas de diversas partes del mundo, desde trabajar con el legendario pianista cubano Chucho Valdés, el talento del pop Nelly Furtado, hasta el virtuoso guitarrista de jazz Pat Metheny, entre otros.

Una de sus metas es siempre explorar cada vez más, nuevos géneros, nuevas fusiones, incluso otros idiomas, ampliando su expresión musical que va más allá de sus raíces flamencas y del jazz, incursionando también en la música dance/electrónica, música clásica, y la música tropical latina.

“Estoy abierta a todo tipo de idiomas y artistas. ¿Sabes qué? el mayor secreto que existe para encontrarse bien cantando cualquier cosa, es regalarse una nota a la vez", sostuvo.

Para ella, "cualquier idioma, cualquier tipo de música, da igual, no importa lo que te digan, aunque te digan ópera, desde tu posición, cantas lo mejor que puedas... Venga, en el formato y en el idioma que venga, así te pongan reguetón, música de discoteca, lo que sea, nunca le tengas miedo, porque si está ahí también es para ti. La música solo es amor, nada más que amor…”.

La artista se ha ganado el corazón de su público con sus letras profundas y emotivas.

Entre sus temas más conocidos figuran "No habrá nadie en el mundo", "La falsa moneda", "Mi niña Lola", "Melancolía, "Ay amor" "Somos" y "Canción de las simples cosas".

“Jefes” es como verdaderamente les llama a su público. Está convencida de que sus seguidores son los jefes de su vida y quienes la salvaron al apreciar su talento sobre el escenario.

Aseguró que no lo son ni la disquera, ni el manager ni la discográfica, pues estos son parte de su equipo y quienes la ayudan a hacer que sus verdaderos “jefes” disfruten de su música.

Asimismo, no es extraño que su inspiración para sus letras tan emotivas y expresivas, llegue de manera inesperada y espontánea.

“Yo tengo un trato con la musa. Ella no me pregunta, yo no le pregunto, simplemente sabemos cuando tenemos que trabajar y lo hacemos. Nos respetamos y nos damos nuestro espacio, pero de la musa no puedo hablar porque es privada, es secreta y a ella le gusta ser así, tenemos nuestra musa y a la musa no le gusta la gente. Ella viene cuando quiere y hace lo que quiere conmigo y a mí me encanta”.

“Mucha música, mucha, mucha música”, así fue como describió los planes a futuro de su nueva etapa en la industria musical.

La carrera de Concha Buika ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, incluyendo varios premios Grammy, uno en 2014 como “Mejor Álbum de Jazz Latino” y otro en 2018 como “Mejor Álbum de World Music”.

Por tener la experiencia de ser una joven rechazada a conseguir éxito y prestigio internacional en la música, tiene madera para aconsejar a los más jóvenes: “El mundo está lleno de sapos. Vosotros que brilláis, tened cuidado. ¿Tú crees que un timador engaña a todo el mundo? Solo a aquellos que tienen la guardia baja".

Otro consejo: "Coge tu dinero y siembralo, no lo gastes, no te empieces a comprar zapatos feos de mil dólares solo porque se llaman no sé qué marca, coge y mételo en un apartamento, ve comprando pequeñas cosas. Edúcate, financieramente, adquiere educación financiera, que es muy fácil. Lo puedes hacer hasta por youtube… No des nada por sentado, empieza tu día y que tu día sea como tú lo quieras…”.