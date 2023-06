El Spider-Verse está a años luz de sus compañeros de género

Cuando el primer Spider-Man animado conquistó la pantalla grande en diciembre de 2018, el futuro de la animación y las películas de superhéroes brilló entre los cañones urbanos de Nueva York.

Irónicamente, el personaje de Marvel, del que ya hemos visto tres versiones diferentes (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland ) en años anteriores, respondió a la indiferencia que se arrastraba lentamente hacia las adaptaciones de cómics con una curiosidad e innovación contagiosas.

Al fusionar estilos de animación dispares, Spider-Man: Into the Spider-Verse articuló el equivalente cinematográfico más emocionante del multiverso en forma de cómic hasta la fecha.

Cinco años después, ha llegado el futuro predicho por Into the Spider-Verse. Las dimensiones paralelas existentes suavizan los límites del universo previamente marcados meticulosamente en Marvel, DC y demás.

Las animaciones 3D impecables ya no están de moda.

En cambio, las formas y los colores chocan, como si pusieran en movimiento la totalidad de la cultura pop dibujada.

El gato con botas: el último deseo copió la estética de Spider-Verse y le dio nueva vida a la serie supuestamente muerta de Shrek.

Algo similar está ocurriendo con las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes.

Incluso, el gigante de la animación Pixar dice adiós a la apariencia distintiva de sus películas anteriores para Elemental.

¿Qué tiene que agregar el Spider-Verse a esto? Con Spider-Man: Across the Spider-Verse, la segunda parte de la trilogía anunciada llega a los cines esta semana y demuestra en gigantescos 140 minutos que el equipo creativo formado por el dúo de autor/productor Phil Lord y Christopher Miller todavía tiene algunas ideas bajo la manga.

Comenzando con el preludio desgarrador de la película, que contradice rotundamente al multiverso como una máquina sin sentido de conceder deseos.

En un momento en que ya nada parece imposible en el cine, los personajes lo pierden todo, incluso entre ellos. Miles (Shameik Moore) y Gwen (Hailee Steinfeld) están solos, no sólo por los universos que los separan, viven con un secreto que no pueden contarle a nadie. Esta tragedia subyace en cada historia de Spidey.

Se incluyó de manera más impresionante en la trilogía de la década de los dos mil de Sam Raimi , cuando la carga del heroísmo lidia de manera conmovedora con los miedos y sueños de un adolescente.

Video “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.



Al final, la historia de la mayoría de edad bajo la apariencia de un éxito de taquilla de acción se convirtió en una epopeya melodramática que permitió una vulnerabilidad que difícilmente se puede encontrar en el cine de superhéroes contemporáneo.

Spider-Man: Across the Spider-Verse está claramente en la tradición Raimi y está bien versado en el ADN de las arañas.

Hay ciertas estaciones que ninguna de estas películas puede evitar.

Son los pilares de la historia, al menos hasta que alguien los derribe.

Si bien Into the Spider-Verse fue un giro inteligente en motivos familiares en muchos aspectos, la secuela está principalmente interesada en una pregunta: ¿qué sucede cuando rompes el canon por completo? Nada preocupa más que el desorden en el multiverso.

Una escena de la película de Columbia Pictures y Sony Pictures Animation "Spider-Man: Across the Spider-Verse".Sony Pictures Animation vía AP

Con Spider-Man: Across the Spider-Verse nos presenta a un grupo secreto que hará lo que sea necesario para preservar la única historia verdadera de Spidey, incluso cuando cada miembro sella su propio dolor.

Esa determinación dice mucho, especialmente dado el status quo de la cultura pop.

El discurso de los fans y el cine de franquicia, que se caracteriza por la repetición y la nostalgia, suele hablar de mucha desconfianza, cuando no de hostilidad, hacia el cambio.

Al igual que su protagonista, Spider-Man: Across the Spider-Verse quiere romper el ciclo.

Miles atraviesa innumerables niveles de imágenes en busca de la única escapatoria antes de darse cuenta de que él mismo es el problema técnico del multiverso.

La partitura rítmica de Daniel Pemberton no le da tregua, con un ritmo acelerado y un tono amenazador, la película se pierde en un multiverso que se asemeja a un laberinto que se derrumba.

Un torbellino de figuras, estructuras y objetos, a veces diseñados hasta el más mínimo detalle, otras solo para ser adivinados como un boceto. Spider-Society: Across the Spider-Verse se rompe en mil pedazos cada segundo y se convierte en una nueva torre. Temblando, balanceándose, perfectamente formado, garabateado. Siempre moviéndose.

Es impresionante seguir este flujo interminable de transformación.

Un deslizador en el borde del multiverso mueve vertiginoso a izquierda y derecha el abismo que conduce a profundidades inimaginables.

Lo asombroso no es sólo la embriaguez que emana de los fragmentos de historietas explotadas, sino también la inteligencia emocional con la que Lord, Miller y compañía cuentan su historia.

La locura de Spider-Man: Across the Spider-Verse está profundamente arraigada en las complejas emociones de los personajes, nadie se enfrenta a decisiones fáciles. Y el multiverso, con su virtuoso estilo de animación superpuesta, es una caja de resonancia increíblemente buena para esto. Cada emoción late en la pantalla.

Spider-Man: Across the Spider-Verse desglosa el proceso cinematográfico ante nuestros ojos.

Ya no hay diferencia entre el arte conceptual y las animaciones terminadas, todo es un diálogo que tiene lugar en el momento de la creación. Bocetos y guías que brillan a través de los cuerpos que se disuelven en círculos y líneas onduladas.

Las pegatinas reunidas mantienen unidos los paneles dispersos como un estuche de guitarra maltrecho.

Una nota al margen puntiaguda aquí, una letra llamativa allá: el Spider-Verse se nutre de una increíble riqueza de información de imágenes que se mueve perfectamente al compás de la música conmovedora. Las luces y los estados de ánimo cambian en una fracción de segundo al compás de una narración intuitiva.

En el fondo, las acuarelas corren como lágrimas que Gwen nunca podrá llorar.

El conflicto interno de Miles estalla cuando se convierte en el Spider-Man más solitario del multiverso.

Es irónico y poético en igual medida que intentar romper con las convenciones de Spidey resulte en una de las mejores aventuras.

Raimi difícilmente podría haber escenificado la pérdida de la amistad y la confianza de manera más conmovedora. Al mismo tiempo, Spider-Man: Across the Spider-Verse no pierde nada de la frialdad magnética de su predecesor, sin mencionar la admirable combinación de novedad y sensibilidad que impregna cada imagen. El Spider-Verse está a años luz de sus compañeros de género.