Harrison Ford dice adiós a Indiana Jones en 'El dial del destino'

Hace ya 42 años que Harrison Ford debutó como Indiana Jones en el filme 'En busca del arca perdida', el clásico de aventuras dirigido por Steven Spielberg en 1981. El próximo miércoles 28 de junio llegará a los cines 'El dial del destino', la quinta entrega de la saga con la que el actor dice adiós al célebre personaje que, sin duda alguna, ha marcado su carrera. "Lo importante no es el éxito, sino haber estado ahí", declara el intérprete recordando un consejo que recibió al comienzo de su trayectoria.

Ford ha rememorado un consejo que Marlon Brando le dio a un amigo suyo y compañero de profesión. "No puedes preocuparte de la expresión de tu cara", cita el protagonista de 'Blade Runner' o 'Star Wars' durante la conferencia de prensa virtual de la película en la que estuvo presente Europa Press. El veterano actor puntualiza que esta enigmática expresión sólo pueden comprenderla los artistas que han vivido experiencias parecidas a la suya y arroja luz a sus palabras explicando que su trabajo le "tiene que importar a los actores profundamente".

"Pero no el éxito, sino haber estado ahí. No vas en busca de un resultado, tienes una intención, y debes tenerla, pero no puedes concentrarte en el resultado", proclama el intérprete al explicar una de las directrices que ha intentado seguir a lo largo de su ya dilatada carrera.

Ford habla de manera nostálgica acerca de estos consejos, remarcando el poder de la experiencia en su extensa trayectoria ya cercana al ocaso. Phoebe Waller-Bridge, que interpreta a Helena Shaw en 'El dial del destino' y apunta como nueva protagonista de la franquicia, indica que el mejor consejo que le han dado tiene que ver con dejar las preocupaciones fuera de la actuación. "Tienes que preocuparte de verdad hasta que se enciende la cámara. Si notan que te preocupas, has perdido", explica la actriz británica acerca de su proceso interpretativo.

EL INDY DE ANTES Y EL PROFESOR JONES DE AHORA

Unos 15 años después del estreno de 'El reino de la calavera de cristal', Harrison Ford ha retomado el personaje, esta vez de la mano del director James Mangold, en una película que rejuvenece su rostro digitalmente en algunas secuencias. "Quería seguir la historia viéndole hasta el final de su carrera y su vida", justifica el actor, que se muestra abrumado por el cariño del público hacia el doctor Jones. "El personaje significa para mí lo que significa para el público. Es una generosidad increíble y me lo tomo como algo personal", ha declarado acerca del inagotable apoyo de los seguidores de la saga.

El actor se despide definitivamente de 'Indy' contento y satisfecho por el resultado de esta nueva cinta. "Me siento bien porque creo que hemos hecho una película realmente satisfactoria para el público al tomar nuestra preocupación, nuestro interés en el personaje, y tratar de dar forma a una historia que lo trajera de vuelta a sus vidas. La naturaleza de la historia que Jim (Mangold) ha creado para nosotros es una espléndida despedida", concluye emocionado el legendario intérprete estadounidense.

'Indiana Jones y el dial del destino' está dirigida por James Mangold ('Logan', 'Le Mans '66') y llegará el próximo miércoles 28 de junio a los cines protagonizada por los mencionados Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge junto a Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones y John Rhys-Davies.