La Ross María: en el centro de la mirada sobre su futuro artístico

La Ross María encantó al artista puertorriqueño Arcángel por el gran talento que demostró tener los pasados días 10 y 11 de este mes, cuando se presentó en la apertura del concierto de “La Maravilla” en el Estadio Quisqueya junto a Chris Lebrón, quien tuvo a cargo el opening del espectáculo y expresó su admiración hacia la joven de 19 años, e incluso habló de su deseo de que la cantante dominicana grabe el remix de “Siri” con él y Romeo Santos.

La Ross logró tanto impacto en Arcángel que éste, antes de cumplirse 24 horas, le pidió a la compañía 829 Music Mundial que libere de su contrato a La Ross para poderla firmar en Flow Factory, tenerla dentro de su equipo de trabajo e impulsar su carrera, como lo ha hecho con otros noveles intérpretes como Chris Lebrón y Elian Bless.

Arcángel aseguró que esa empresa de música no tiene poder ni dinero para exponer de manera internacional a La Ross.

“Suelten a esa muchachita, no le hagan tanto daño. Si usted no tiene plata para trabajar, si usted no tiene poder para trabajar en la industria, no venda sueño, no le tronchen los sueños a los artistas de verdad”, afirmó Arcángel.

Arcángel la ve como una promesa de la música y confía en que puede ser una de las voces más trascendentes si llega a manos expertas.

“A mí me interesaría que ella forme parte de mi equipo de trabajo, me gustaría hacer con ella lo mismo que se ha hecho poco a poco con Chris Lebrón, mira a Chris ya”, explicó.

La noche del miércoles, La Ross María reaccionó a los comentarios de Arcángel, reclamando su libertad del contrato con su disquera y admitiendo el impasse.

Hablando en el programa "Alofoke Radio Show", también reveló que a casi tres años bajo un contrato de 20 canciones y varios temas musicales lleva mucho tiempo sin recibir dinero de sus plataformas digitales.

Según sus explicaciones, el contrato estipula que a ella le corresponde el 50% de lo recaudado de las reproducciones.

Además, adelantó que al contrato le queda poco tiempo para finalizar, por lo que pidió a la disquera que le facilite la libertad.

HABLA EL MÁNAGER

Mientras, Súper Kenny, mánager de La Ross, respondió diciendo que no se niega al diálogo, aunque advirtió que el mismo debe ser verdadero y no solo “para motivar a la prensa amarillista”.

“Estamos totalmente de acuerdo que converse con nosotros o nosotros conversamos con él, es simplemente la disposición que esté de ambas partes y que no sean simplemente palabras al aire o palabras para motivar el tipo de prensa amarillista y el tipo de contenido sensacionalista que se sabe promover en nuestro querido país y también en el extranjero”, dijo Kenny.

“Si Arcángel desea formar parte de ese proyecto, hacer sus aportes dentro de su experiencia, que comprendo que es bastante amplia”, agregó mientras respondía preguntas en “Alofoke Radio Show”.

explicación de dj sammy

Antes, el productor musical Dj Sammy, novio de La Ross, había afirmado que existe un “malentendido” entre Sony Music México y 829 Music Mundial LCC, empresas que se unieron en sociedad para la firma de la exponente urbana en abril de 2021.

La Ross alcanzó popularidad en 2020, durante la pandemia y con apenas 16 años, cuando lanzó “Tú vas a tener que explicarme” y “Mi regalo más bonito”, ganó Revelación del Año en Premios Soberano 2021 y logró firma con Sony Music.

Antes de experimentar ese giro en su vida, La Ross participaba en competencias de callejeras de freestyle y trabajó en la calle para comprar comida para ella y su madre, quien padece problemas psiquiátricos, por los que ha tenido hasta que amarrarla, según sus propias palabras y las de su novio, Dj Sammy.

La Ross se caracteriza por su dulce voz, letras limpias y humildad, algo que, en combinación con un buen equipo de trabajo, sin dudas la puede llevar más lejos.

Este debate mediático se da en momentos en que La Ross se encuentra pasando un momento amargo por la reciente crisis de su progenitora, la cual también le ha afectado emocionalmente a sí misma.

El año pasado, 2022, La Ross perdió un embarazo y tuvo una sobredosis involuntaria de fármacos, que fueron prescritos para su depresión.

Esto ha significado un atraso en medio de tanto talento, pero de situaciones difíciles personales.