Sin mencionar el nombre de la compañía de música, Arcángel le pidió a 829 Music Mundial, disquera que ha trabajado con La Ross María desde sus inicios, que liberen de su contrato a la joven cantante dominicana.

“La Maravilla” aseguró que ese sello discográfico “no tiene fuerza para bregar en las grandes ligas”, por lo que no deben prometer cosas que no pueden cumplir.

“Suelten a esa muchachita, no le hagan tanto daño. Si usted no tiene plata para trabajar, si usted no tiene poder para trabajar en la industria, no venda sueño, no le tronchen los sueños a los artistas de verdad”, dijo el rapero en ‘Alofoke Radio Show’.

En ese sentido, el artista puertorriqueño expresó su interés en que La Ross forme parte de su compañía Flow Factory junto a otros noveles intérpretes como Chris Lebrón y Elian Bless.

“A mí me interesaría que ella forme parte de mi equipo de trabajo, me gustaría hacer con ella lo mismo que se ha hecho poco a poco con Chris Lebrón, mira a Chris ya”, explicó.

El productor musical Dj Sammy, novio de La Ross, había afirmado que existe un “malentendido” entre Sony Music México y 829 Music Mundial LCC, empresas que se unieron en sociedad para la firma de la exponente urbana en abril de 2021.