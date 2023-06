Alejandro Sanz se une a Sony Music Entertainment

Alejandro Sanz, el artista español más premiado y uno de los más admirados del panorama internacional, es nuevo artista de Sony Music. El cantante y compositor ha hecho un alto en el camino de su gira ‘Sanz en Vivo’ para cerrar este histórico acuerdo con su nueva casa discográfica.

En la firma, Alejandro Sanz ha compartido su alegría en esta primera visita a su nueva casa: “Feliz de unirme a la familia de Sony Music, una compañía en la que tengo muchos amigos, con los que comparto el amor por la música. Estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta.”

Afo Verde, Chairman & CEO de Sony Music Latin·Iberia, también se ha mostrado muy feliz ante el sueño compartido que supone para ambos esta nueva etapa en la carrera del artista: “Estamos muy honrados y emocionados de darle la bienvenida a Alejandro a Sony Music y deseamos profundamente que esta sea una etapa muy feliz en su vida. Será, sin duda, un lujo para todos nosotros trabajar desde hoy con un artista maravilloso, y no solo por su excelencia profesional, sino también por su calidad humana”. Afo Verde, además, ha compartido un afectuoso mensaje para el artista: “Querido Ale, gracias por tu confianza. Gracias a ti y a tu equipo divino: Iñigo Zabala, Alex Mizrahi y Octavio Padilla. Bienvenido a tu casa. De todo corazón. Esto recién comienza…”

Junto a Alejandro Sanz, el equipo OCESA Seitrack y el equipo Sony Music Spain.Foto: Salva Muste

Por su parte, José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia, ha querido compartir que el de Alejandro Sanz es un fichaje que le hace una enorme ilusión por múltiples razones: “Como es lógico, porque se trata de uno de los artistas latinos de origen español con el palmarés más brillante que uno se pueda imaginar. Pero, además, también desde un punto de vista personal. He podido ser testigo de la excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado ‘Person of the Year’ en los Grammy… y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa. Para mí, y para todos los que vamos a trabajar con él, es un gran honor dar la bienvenida a la Casa del Artista, a su casa, a Alejandro Sanz”.

Con su incorporación, Sony Music refuerza un elenco espectacular que da cobijo a los artistas más deslumbrantes de España e Iberoamérica. En esta nueva etapa en la carrera de Alejandro Sanz, Sony Music va a continuar desarrollando el legado y la proyección internacional de un artista inigualable.

Desde su debut en 1991 con ‘Viviendo Deprisa’ hasta su último disco de estudio “Sanz”, editado en diciembre de 2021 y nominado como “Álbum del Año” en los Latin Grammy 2022, Alejandro Sanz se ha establecido como uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Es, además, el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 25 Latin Grammy y 4 Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, Laura Pausini, Camilo, Marc Anthony, Nicky Jam, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra y el legendario Tony Bennett, entre otros.

Alejandro Sanz se encuentra girando con “Sanz en Vivo”, el Tour mundial que está llevando a cabo el artista este 2023, con más de 60 fechas ya confirmadas. Y, que, tras agotar todas las localidades de los 15 conciertos en México, ha continuado su viaje en los meses de abril y mayo por Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina para regresar a España durante los meses de junio, julio y agosto, y Estados Unidos y México en septiembre y octubre.

Activista social, Alejandro Sanz ha sido reconocido también por su gran implicación con organizaciones no gubernamentales como Save The Children, Greenpeace, Juegaterapia o Médicos Sin Fronteras. Ha participado activamente en numerosas acciones a favor del medioambiente desde que en 2013 liderara de la mano de Greenpeace la campaña “Salvar el Ártico” hasta su más reciente intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).

Alejandro Sanz fue elegido representante de Europa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para interpretar una emotiva versión del clásico IMAGINE (la obra inmortal que John Lennon grabó en 1971), arreglada por Hans Zimmer, junto a otras cuatro figuras del mundo de la música: John Legend representando al continente americano, Keith Urban por Oceanía, Angelique Kidjo por África, y las voces del Suginami Children´s Choir de Japón como representantes de Asia.

Entre sus últimos reconocimientos, el artista madrileño obtuvo su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido designado Hijo Predilecto de Andalucía e Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz además de la concesión del grado de doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz.

Sobre Sony Music Entertainment:

Sony Music Entertainment es una de las compañías discográficas más grandes del mundo, de origen estadounidense, miembro de la familia de empresas globales de Grupo Sony Corporation en su división de Entretenimiento y Música.

A lo largo de su historia, ha desempeñado un papel pionero en la música. Ha nutrido a algunos de los artistas más emblemáticos de la música y producido algunas de las grabaciones más influyentes de todos los tiempos.

En la actualidad, opera en más de 60 países, apoyando a una diversa lista de superestrellas internacionales, artistas en desarrollo e independientes. Desde su posición en la intersección de la música, el entretenimiento y la tecnología, aportan imaginación y experiencia a los productos y plataformas más novedosos, adoptan nuevos modelos comerciales, emplean herramientas innovadoras, y brindan información valiosa que ayuda a sus artistas a llegar a nuevas audiencias.

En todo lo que hacen, están comprometidos con la integridad artística, la transparencia y el espíritu empresarial. Les gusta colaborar, trabajar en equipo y crecer en compañía de los mejores.

Desde el management a la gestión de la marca del artista, desde la producción a la distribución nacional e internacional, desde la creación de contenidos audiovisuales al marketing de contenidos en plataformas digitales, el equipo colabora entre sí y trabaja mano a mano con los artistas para que su música crezca.