Pochy Familia sufre fractura de clavícula en accidente de tránsito

El merenguero Manuel Alfonso Vásquez Familia, conocido artísticamente como Pochy Familia, sufrió una fractura de la clavícula derecha durante un accidente de tránsito en la calle Francisco Prats Ramírez con Carmen Mendoza de Cornielle, El Millón, Distrito Nacional, cuando su vehículo fue impactado por otro.

El accidente de produjo este jueves cuando un vehículo impactó el del líder de la Coco Band mientras éste viajaba junto a su esposa, su hijo menor y su chofer, quienes resultaron con golpes leves.

El músico dominicano contó al periodista José Antonio Aybar que luego del choque fue llevado a un centro médico donde lo medicaron, pero al continuar con los dolores decidió, este viernes, visitar otra clínica, donde finalmente detectaron la ruptura.

“En la clínica donde me dieron los primeros auxilios no me dijeron que había fractura, me mandaron a mi casa con un calmante, pero no pude dormir del dolor. Esta mañana fui donde mi ortopeda y para mi sorpresa la placa que me hicieron arrojó que tengo la clavícula derecha fracturada”, reveló Familia.

Accidente de Pochy Familia

Debido a la situación, el interprete de "La faldita" tendrá que tomarse un mes sin realizar actividades físicas y dedicar sus fuerzas al proceso de recuperación.

Finalmente, Familia hizo un llamado a las autoridades pertinentes para la colocación de un semáforo en la referida intersección.