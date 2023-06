Mike Batayeh, actor de la serie Breaking Bad, ha muerto a los 52 años

El actor Mike Batayeh, quien interpretó el papel de Dennis Markowski en la serie "Breaking Bad", murió el 1 de junio mientras dormía en su casa de Michigan, según informaron, este viernes, sus familiares y representante.

Su hermana Diane dijo a TMZ que Batayeh no tenía antecedentes de enfermedades cardiacas, así que su muerte fue "inesperada".

"Quienes lo amaban lo extrañarán mucho y su gran habilidad para traer risas y alegría a tantos", dijo la familia de Batayeh en un comunicado. "Siempre fue un apasionado de ayudar a los jóvenes de la comunidad donde vivió y creció enfrentando desafíos similares".

Batayeh apareció en tres episodios de "Breaking Bad" entre 2011 y 2012. En el programa de televisión, encarnó a Dennis Markowski, el hombre a cargo de la lavandería de Gustavo.

También tuvo apariciones en "Prank of America", "Battle Creek", "Real Husbands of Hollywood", "The Bernie Mac Show", "Boy Meets World", "CSI: Miami" y "It´s always sunny in Philadelphia".

"Una pérdida devastadora de una gran vida: Mike Batayeh, eras amigo de todos", escribió el director y amigo Rola Nashef en Facebook. "Y me refiero a todos. No hay una persona que te presenté o una camarera que tomó nuestro pedido a la que no hiciste reír, pensar, inspirar y animar. Querías vernos a todos ganar... Tu sentido del humor y tu talento para el teatro, la escritura de guiones, la televisión y el cine fue genial, escandaloso y audaz".