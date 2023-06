Daniel Arena insinúa que terminó con Daniella Álvarez

Han sido muchas las especulaciones sobre la ruptura sentimental entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez. Los usuarios han percibido la ausencia de ambos juntos en momentos especiales, como en la fiesta del cumpleaños número 35 de la exreina de belleza, a pesar de que un mes antes desmintió, durante una entrevista en "Lo Sé Todo", su separación del actor.

Recientemente, un invitado de "Hoy Día" analizaba la situación personal actual de los conductores del matutino de Telemundo donde Arenas sorprendió a los televidentes con su respuesta.

"¿Quién tiene pareja aquí?", fue la cuestión que hizo que Arena dejara la mano abajo junto a los demás solteros que se encontraban participando en la sección "Entre nosotras". Aunque no articuló ni una palabra, el gesto expresó lo suficiente.

Cabe destacar que, el pasado 25 de enero, Arenas estuvo en el ojo del huracán luego de besar a Adamari López en una demostración de cómo se da un beso de telenovelas, acción que generó críticas y que obligó al galán a disculparse con su novia.

"Me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona besarse con otra persona, así hubiera sido un pico. Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué", dijo en un video.

Sobre la historia de Arenas y Álvarez, la Señorita Colombia 2011 contó que su madre "le dio mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio", pero no fue hasta el 2012 que finalmente pudieron salir y comenzar un romance.