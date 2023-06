La condición de Romeo Santos para hacer un álbum en colaboración con Natti Natasha

Romeo Santos ofreció la noche de este viernes el primero de dos conciertos en el Citi Field (Mets Stadium), en Nueva York, correspondiente a su gira "Fórmula Vol. 3". Natti Natasha, Fernandito Villalona, Toño Rosario y Rubby Pérez acompañaron a "El Rey de la Bachata" en el escenario donde repetirá este sábado.

Aunque la gran sorpresa de la noche fue cuando la exponente urbana no perdió la oportunidad para dejar entrever la posibilidad de lanzar un álbum en colaboración con el bachatero, quien para aceptar puso una sola condición.

"¿Se imaginan un producción con Romeo? Yo rompo excelente, ¿oíste?", expresó Natti Natasha. A esto, Romeo respondió: "Pero tiene que ser con una condición, tiene que ser de música de amargue".

Asimismo, algunos de los asistentes al espectáculo, como el influencer Darlyn Portes, señalaron que el compositor de origen dominicano estaría produciendo el próximo disco de la reguetonera.

Natti Natasha ya cuenta con varias bachatas en su repertorio. Entre ellas se encuentran las canciones más coreadas por su público como "Quién sabe", "Soy mía", "La falta que me haces", "La mejor versión de mí" y "La mejor versión de mí remix". Esta última a dúo con Romeo Santos. Ademas de la bachata urbana que hizo con Khea y Prince Royce, "Ayer me llamó mi ex remix".

En una publicación en su Instagram, además de demostrar su agradecimiento hacia Romeo por la invitación, Natti terminó por confirmar que: "Lo que viene va a ser un verdadero amargue".

"Un honor presentarme con el rey inigualable @romeosantos en la ciudad que me dio la oportunidad de crecer: NY. Lo que viene va a ser un verdadero amargue", escribió junto a un video de su actuación.