El Alfa dice que Grammy que ganó Bad Bunny por un dembow es suyo

"Dema Ga Ge Gi Go Gu" y "La Romana", temas de El Alfa en colaboración con Bad Bunny, fueron suficientes para que más tarde el puertorriqueño hicieran un dembow en solitario, se convirtiera en un éxito mundial y ese ritmo ganara su primer Grammy Latino.

Por esta razón, el dominicano entiende que el gramófono que recibió el puertorriqueño con "Tití me preguntó" como Mejor Fusión/Interpretación Urbana en la pasada entrega de esa premiación también es suyo, así lo expresó durante una reciente entrevista en "Alofoke Radio Show"

"Lo que pasa es que Bad Bunny es Bad Bunny y El Alfa es El Alfa. Bad Bunny es el artista número uno en el mundo y grabó un dembow y Bad Bunny el primer país que piso fue República Dominicana y con el que más hizo liga fue con El Alfa, o sea, él aprendió los códigos, Bad Bunny sabe hace dembow", explicó el dembowsero.

"Inmediatamente él se ganó un premio con Tití me preguntó yo dije ese Grammy es mío. Perdóname, Bad (canta). Me encanta, eso es mío. Préstamelo un día", agregó.

Aunque Bad Bunny no asistió a la 23ª entrega de los Premios Grammy Latinos, el pasado 17 de noviembre, dedicó su triunfo a República Dominicana a través de una publicación en sus redes sociales.

"Titi me preguntó to to to wow! Gracias! Gracias @LatinGrammys. Este Grammy se lo dedico a la República Dominicana y a todo el movimiento del dembow. A los artistas, productores, bailarines, directores de videos! Gracias por la inspiración, ese Grammy es de ustedes", escribió.

El cantante urbano también ganó en la categorías de “Mejor Álbum de Música Urbana” por ‘Un Verano Sin Ti’ y en “Mejor Interpretación de Reggaetón” por ‘Lo siento bb” junto a Tainy y Julieta Venegas.

La 23ª entrega de los Premios Grammy Latinos estuvieron bajo la conducción de Anitta, Thalía, Luis Fonsi y Laura Pausini. Asimismo, fueron celebrados este jueves en el Mandalay Bay Hotel & Casino de Las Vegas, Nevadas.

